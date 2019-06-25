Просто і стильно: 49-річна Наомі Кемпбелл підкреслила струнку фігуру яскравим літнім вбранням

Наомі Кемпбелл, яка цієї весни зазначила 33-річчя модельної кар'єри, продовжує отримувати заслужені нагороди. Вчора в Лондоні відбувся урочистий гала-вечір, влаштований в готелі Ritz Британською радою моди, а також його виконавчим директором Керолайн Раш. На ньому було оголошено, що супермодель удостоїться почесного звання "Ікона моди" на церемонії The Fashion Awards 2019, яка відбудеться 2 грудня.

Наомі Кемпбелл отримала почесний титул "Ікона моди" (фото: instagram.com/naomi)

"Я дуже схвильована і горда тим, що отримаю нагороду Fashion Icon Award 2 грудня на The Fashion Awards в Лондоні 2019. Після 30 з гаком років роботи в індустрії моди і вивчення її з різних точок зору, подорожей по світу і знаходження мети мого життя, для мене так важливо повернутися в Лондон, щоб отримати таке неймовірне визнання для роботи всього мого життя. Спасибі всім, хто був частиною моєї подорожі з самого першого дня. І спасибі @britishfashioncouncil, спасибі за цю честь. Я не можу дочекатися, щоб побачити тебе знову у грудні, Лондон", – написала Наомі на своїй сторінці в Instagram. В урочистій промові вона також подякувала всім, хто голосував за її кандидатуру.

У перервах між своїми благодійними проектами і світськими виходами супермодель встигає і відпочивати (фото: instagram.com/naomi)

На вечір знаменита красуня прийшла в стильному вбранні. Вона приміряла пишну розкльошену спідницю з яскравим принтом від Roksanda, а також білу футболку з написом Fashion For Relie (ця благодійна організація створена моделлю для допомоги жертв стихійних лих по всьому світу). Доповнили образ шовковий чокер на шиї, а також сині атласні босоніжки з бантами, на руках Наомі як завжди було багато браслетів і прикрас. Волосся 49-річної красуні було зачісане легкою хвилею, а на макіяж виконаний з акцентом на очі. Лук вийшов досить урочистим і в той же час легким і невимушеним.

Наомі практично цілком присвятила себе благодійності (фото: instagram.com/naomi)

Фолловери зірки почали бурхливо його обговорювати, відзначаючи її бездоганний смак і вітаючи з такою високою нагородою.