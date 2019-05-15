"Просто шик": Светлана Лобода похвасталась необычной обновкой

Певица показала сделанную специально для нее куртку
Украинская певица Светлана Лобода умеет привлекать внимание публики - каждое ее появление или же публикация в соцсетях активно обсуждается. В новом посте артистка поделилась с поклонниками радостью - она показала необычный предмет гардероба, созданный специально для нее. Фото в новом наряде звезда выложила на своей странице в Instagram.
На снимках Светлана позирует в джинсах и черной кожаной куртке-косухе, при этом последняя расписана строчками из стихотворения Марины Цветаевой "Мне нравится, что вы больны не мной". Образ певицы дополняют распущенные волосы и темная помада на губах. По словам исполнительницы, ей очень нравится ее обновка.
"Не буду небоскрёбы выстраивать из слов, скажу просто - мне в кайф носить эту косуху!!! Спасибо, ребята из Script, special for me", - написала Лобода.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Поклонникам также весьма пришелся по душе подобный наряд и они оставили множество комплиментов в комментариях, восхищаясь стилем артистки.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода "взорвала" сеть шикарной фигурой, позируя в облегающих нарядах.
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