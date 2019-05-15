"Просто шик": Світлана Лобода похвалилася незвичайної обновкою

Співачка показала зроблену спеціально для неї куртку
Українська співачка Світлана Лобода вміє привертати увагу публіки - кожна її поява або ж публікація в соцмережах активно обговорюється. У новому пості артистка поділилася з шанувальниками радістю - вона показала незвичайний предмет гардероба, створений спеціально для неї. Фото в новому вбранні зірка виклала на своїй сторінці в Instagram.
На знімках Світлана позує в джинсах і чорній шкіряній куртці-косусі, при цьому остання розписана рядками з вірша Марини Цвєтаєвої "Мені подобається, що ви хворі не мною". Образ співачки доповнюють розпущене волосся і темна помада на губах. За словами виконавиці, їй дуже подобається її обновка.
"Не буду хмарочоси вибудовувати з слів, скажу просто - мені в кайф носити цю косуху!!! Спасибі, хлопці з Script, special for me", - написала Лобода.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальникам також дуже припав по душі подібний наряд і вони залишили безліч компліментів в коментарях, захоплюючись стилем артистки.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, Світлана Лобода "підірвала" мережу шикарною фігурою, позуючи у красивих нарядах.
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