Просто нереальная: Джамала очаровала летним образом в ультра трендовом платье

Джамала решила поделиться со своими поклонниками солнечным и по-летнему теплым и ярким настроением. На своей instagram-страничке украинская певица опубликовала целую серию красочных фото, на которых демонстрирует свой новый "жаркий" образ.

Так, на фото Джамала позирует в воздушном летнем платье с объемной юбкой в пол. Платье с объемными рукавами-фонариками подчеркивает игривое настроение певицы. Еще одна его особенность – крупный черный горошек на морковном фоне. К слову, "гороховый принт" – это тренд летнего сезона 2019. Различные вещи в горошек вновь возвращаются в моду и будут на пике своей популярности. Так что обратите внимание на этот тренд.

Певица позирует на фоне кофейни своего мужа Сеит-Бекира. Она держит в руках кофейный стаканчик и позирует, сидя за столиком.

"Дивлюся у світле майбутнє..." - загадочно подписала фото певица.

Яркая Джамала показала новый сочный образ (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники Джамалы пришли в восторг от ее нового образа. Многие поспешили оставить положительные комментарии:

"Ви-чудова! І сукня класна"

"Очаровательная"

"Любимка, платье – супер"

"Яка гарна сукня! Вам дуже личить. Колір - бомба"

"Очень красивая улыбка"

"Ааааа! Ваша улыбка несет такое тепло. Просто нереальная!"

"Обожаю"

"Я б теж хотіла зараз випити кави"

Яркая Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

К слову, до этого Джамала уже показывала свои не менее яркие образы в платьях. Тогда певица позировала также в длинном платье насыщенного зеленого цвета с цветочным принтом.

А еще раньше певица появилась на съемках шоу "Голос. Діти" в белоснежном платье-вышиванке. И кстати, на съемках даже был сыночек Джамалы – Эмир-Рахман. Так что с наступлением тепла в Джамале проснулась любовь к невесомым летним платьям.

Джамала с сыном на съемках шоу "Голос. Діти" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала произвела фурор нежным образом в воздушном наряде. Певица анонсировала новый клип на 22 мая.

Также до этого Джамала умилила фото годовалого сына в национальном грузинском костюме.