Просто нереальна: Джамала зачарувала літнім образом в ультра трендовому платті

Джамала вирішила поділитися зі своїми шанувальниками сонячним і по-літньому теплим і яскравим настроєм. На своїй instagram-сторінці українська співачка опублікувала цілу серію барвистих фото, на яких демонструє свій новий "жаркий" образ.

Так, на фото Джамала позує в повітряному літньому платті з об'ємною спідницею в підлогу. Сукня з об'ємними рукавами-ліхтариками підкреслює грайливий настрій співачки. Ще одна його особливість – великий чорний горошок на морквяному тлі. До речі, "гороховий принт" – це тренд літнього сезону 2019. Різні речі в горошок знову повертаються в моду і будуть на піку своєї популярності. Так що зверніть увагу на цей тренд.

Співачка позує на тлі кав'ярні свого чоловіка Сеїт-Бекіра. Вона тримає в руках кавовий стаканчик і позує, сидячи за столиком.

"Дивлюся у світле майбутнє..." - загадково підписала фото співачка.

Яскрава Джамала показала новий соковитий образ (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали прийшли в захват від її нового образу. Багато хто поспішив залишити позитивні коментарі:

"Ви-чудова! І сукня класна"

"Чарівна"

"Любимка, плаття – супер"

"Яка гарна сукня! Вам дуже личить. Колір - бомба"

"Дуже красива посмішка"

"Ааааа! Ваша посмішка несе таке тепло. Просто нереальна!"

"Обожнюю"

"Я б теж хотіла зараз випити кави"

Яскрава Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

До речі, до цього Джамала вже показувала свої не менш яскраві образи в сукнях. Тоді співачка позувала також в довгій сукні насиченого зеленого кольору з квітковим принтом.

А ще раніше співачка з'явилася на зйомках шоу "Голос. Діти" у білосніжній сукні вишиванці. І до речі, на зйомках навіть був синочок Джамали – Емір-Рахман. Так що з настанням тепла в Джамалі прокинулася любов до невагомим суконь.

Джамала з сином на зйомках шоу "Голос. Діти" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала справила фурор ніжним образом у повітряному вбранні. Співачка анонсувала новий кліп на 22 травня.

Також до цього Джамала умилила фото однорічного сина в національному грузинському костюмі.