Просто нереальна: Джамала зачарувала літнім образом в ультра трендовому платті

Джамала позує в невагомому платті в горошок
Джамала вирішила поділитися зі своїми шанувальниками сонячним і по-літньому теплим і яскравим настроєм. На своїй instagram-сторінці українська співачка опублікувала цілу серію барвистих фото, на яких демонструє свій новий "жаркий" образ.
Так, на фото Джамала позує в повітряному літньому платті з об'ємною спідницею в підлогу. Сукня з об'ємними рукавами-ліхтариками підкреслює грайливий настрій співачки. Ще одна його особливість – великий чорний горошок на морквяному тлі. До речі, "гороховий принт" – це тренд літнього сезону 2019. Різні речі в горошок знову повертаються в моду і будуть на піку своєї популярності. Так що зверніть увагу на цей тренд.
Співачка позує на тлі кав'ярні свого чоловіка Сеїт-Бекіра. Вона тримає в руках кавовий стаканчик і позує, сидячи за столиком.
"Дивлюся у світле майбутнє..." - загадково підписала фото співачка.
Яскрава Джамала показала новий соковитий образ (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники Джамали прийшли в захват від її нового образу. Багато хто поспішив залишити позитивні коментарі:
Яскрава Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
До речі, до цього Джамала вже показувала свої не менш яскраві образи в сукнях. Тоді співачка позувала також в довгій сукні насиченого зеленого кольору з квітковим принтом.
А ще раніше співачка з'явилася на зйомках шоу "Голос. Діти" у білосніжній сукні вишиванці. І до речі, на зйомках навіть був синочок Джамали – Емір-Рахман. Так що з настанням тепла в Джамалі прокинулася любов до невагомим суконь.
Джамала з сином на зйомках шоу "Голос. Діти" (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, раніше Джамала справила фурор ніжним образом у повітряному вбранні. Співачка анонсувала новий кліп на 22 травня.
Також до цього Джамала умилила фото однорічного сина в національному грузинському костюмі.