"Произведение искусства": Лилия Ребрик очаровала красотой в изысканной вышиванке

Телеведущая Лилия Ребрик и дня не проводит, чтобы не порадовать своих поклонников новыми яркими образами. Напомним, что Ребрик является телеведущей на утреннем шоу "Ранок з Україною" на телеканале "Україна". И в рамках каждого нового эфира примеряет новые образы. На этот раз телеведущая появилась перед камерами в яркой вышиванке с богатым цветочным орнаментом.

Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала новую серию фото в ярком образе. На телеведущей – белая юбка-карандаш, а также белая рубашка-вышиванка с воздушными рукавами. При этом рукава и передняя часть рубашки богато декорированы разноцветной вышивкой и народными узорами.

На ножках – туфли на шпильке насыщенного синего цвета. Из аксессуаров – серьги с синими бусинками. Волосы собраны в эффектную прическу за затылке с двумя выпущенными прядями.

Стильная Лилия Ребрик в вышиванке (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Свой пост Лилия, как обычно, сопроводила информативным комментарием. На этот раз актриса и телеведущая поделилась мыслями на тему белого цвета в женском гардеробе.

"Кажется, нет женщин, каким бы ни подходил белый цвет! Цвет нежности, надежды, утверждение того, что все обязательно будет хорошо, сила и энергия вашей красоты! Мы сегодня в эфире "Ранок з Україною" именно говорили о том, как краски влияют на жизнь людей! Для меня белый - просто магический! А какие цвета вам дают энергию в жизни? Какие краски выбираете вы - в одежде, в доме, вокруг?" – пишет Ребрик, обращаясь также и к своим поклонникам.

К слову, сегодняшний утренний эфир Ребрик провела с украинским актером Михаилом Кукуюком.

Лилия Ребрик и Михаил Кукуюк (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Интересно, что Лилия также примерила и другой образ. Вместо белоснежной юбки – синие джинсы с потертостями на коленах. А вот вышиванка все та же, но образы по характеру совсем другие.

Лилия Ребрик в вышиванке (фото: instagram.com/ranok_ua)

Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новый образ:

"Костюм очень красивый! И очень Вам к лицу! Вообще Вам в вышиванках очень красиво! Все к лицу!"

"Ви просто неймовірно гарна в цьому костюмі! Витвір мистeцтва!"

"Красивый костюм"

"Ви просто неперевершена!"

"Лилечка, Вы как всегда прекрасны!"

"Лілія, ми обожнюємо вас всією сім‘єю! Ваша посмішка, класна українська мова, позитив. Ви виглядаєте the Best. І сьогодні ваш співведучий і класний актор"

"Шикарно! Очень люблю наряды Оксаны! Они прекрасны!"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Ребрик рассказала о пережитом стрессе на съемочной площадке. Телеведущая впревые проспала! А ведь у нее прямые эфиры. По словам Лилии, американские горки не сравняться с таким стрессом.

А до этого Лилия Ребрик покорила семейной идиллией в Турции. Напомним, что семья известной актрисы и ведущей совсем недавно вернулась из отдыха в Турции.