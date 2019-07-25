"Витвір мистецтва": Лілія Ребрик зачарувала красою у вишуканій вишиванці

Телеведуча Лілія Ребрик і дня не проводить, щоб не порадувати своїх шанувальників новими яскравими образами. Нагадаємо, що Ребрик є телеведучою на ранковому шоу "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". І в рамках кожного нового ефіру приміряє нові образи. На цей раз ведуча з'явилася перед камерами в яскравій вишиванці з багатим квітковим орнаментом.

Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала нову серію фото в яскравому образі. На телеведучій – біла спідниця-олівець, а також біла сорочка-вишиванка з повітряними рукавами. При цьому рукави і передня частина сорочки багато декоровані різнобарвною вишивкою і народними візерунками.

На ніжках – туфлі на шпильці насиченого синього кольору. З аксесуарів – сережки з синіми намистинками. Волосся зібране в ефектну зачіску за потилиці з двома випущеними пасмами.

Стильна Лілія Ребрик в вишиванці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Свій пост Лілія, як завжди, супроводили інформативним коментарем. На цей раз актриса і телеведуча поділилася думками на тему білого кольору в жіночому гардеробі.

"Здається, немає жінок, яким би не личив білий колір! Колір ніжності, надії, ствердження того, що все обов‘язково буде добре, сила і енергія вашої краси! Ми сьогодні в ефірі "Ранок з Україною" саме говорили про те, як фарби впливають на життя людей! Для мене білий - просто магічний! А які кольори вам дають енергію в житті? Які фарби обираєте ви - в одязі, в оселі, навколо?" – пише Ребрик, звертаючись також до своїх шанувальників.

До речі, сьогоднішній ранковий ефір Ребрик провела з українським актором Михайлом Кукуюком.

Лілія Ребрик і Михайло Кукуюк (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Цікаво, що Лілія також приміряла і інший образ. Замість білосніжною спідниці – сині джинси з потертостями на колінах. А ось вишиванка все та ж, але образи за характером зовсім інші.

Лілія Ребрик в вишиванці (фото: instagram.com/ranok_ua)

Шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її новий образ:

"Костюм очень красивый! И очень Вам к лицу! Вообще Вам в вышиванках очень красиво! Все к лицу!"

"Ви просто неймовірно гарна в цьому костюмі! Витвір мистeцтва!"

"Красивый костюм"

"Ви просто неперевершена!"

"Лилечка, Вы как всегда прекрасны!"

"Лілія, ми обожнюємо вас всією сім‘єю! Ваша посмішка, класна українська мова, позитив. Ви виглядаєте the Best. І сьогодні ваш співведучий і класний актор"

"Шикарно! Очень люблю наряды Оксаны! Они прекрасны!"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Ребрик розповіла про пережитий стрес на знімальному майданчику. Телеведуча вперше проспала! Адже у неї прямі ефіри. За словами Лілії, американські гірки не зрівняти з таким стресом.

А до цього Лілія Ребрик підкорила сімейною ідилією в Туреччині. Нагадаємо, що сім'я відомої актриси і ведучою зовсім недавно повернулася з відпочинку в Туреччині.