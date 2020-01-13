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Уроки стиля: Сальма Хайек демонстрирует топ-5 эффектных нарядов на все случаи жизни

Lite » Мода 13.01.2020 - 21:31
Уроки стиля: Сальма Хайек демонстрирует топ-5 эффектных нарядов на все случаи жизни
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса демонстрирует чувство вкуса

Сальма Хайек в последнее время посещает много разнообразных мероприятий. Актриса ходит на премьеры, модные события и кинопремии. А потому поводов продемонстрировать свое роскошное тело (а заодно и чувство стиля) хоть отбавляй. Для каждого нового выхода 53-летняя звезда подбирает наряд, продуманный до мелочей и соответствующий событию. Нужно отметить, что это у нее выходит просто отлично!

В этот раз Сальма, которая регулярно показывает свои луки многочисленным фолловерам, устроила поклонникам настоящий сюрприз. Звезда собрала в один пост сразу несколько своих образов. Вдохновляемся стильными нарядами на все случаи жизни!

Уроки стиля: Сальма Хайек демонстрирует топ-5 эффектных нарядов на все случаи жизниЗимой яркие цвета весьма уместны (фото: instagram.com/salmahayek)

Ярко-желтое платье с тонким красным ремешком на талии, белое пальто и крупное золотистое колье. Завершает образ объемная сумка на ручке и солнцезащитные очки. Сальма не боится смелых сочетаний даже в холодное время года. И, нужно сказать, выглядит при этом просто великолепно!

Уроки стиля: Сальма Хайек демонстрирует топ-5 эффектных нарядов на все случаи жизниКомфортно и стильно (фото: instagram.com/salmahayek)

Джинсы клеш, рубашка, жилет и пальто длиной до середины икр – стильный кэжуал-образ актрисы подходит как для светских событий, так и для комфортной прогулки по городу. В этот раз Сальма, которая обожает аксессуары, подобрала себе крупные серьги, а также оставила неизменную деталь своих луков – очки в пол-лица.

Уроки стиля: Сальма Хайек демонстрирует топ-5 эффектных нарядов на все случаи жизниЯрко-голубой к лицу Сальме (фото: instagram.com/salmahayek)

Еще один вариант наряда с тем же пальто. В этот раз основу образа составил ансамбль из жизнерадостного голубого оттенка брюк и блузы с бантом. Дополнили его узкий ремешок на талии и очки.

Уроки стиля: Сальма Хайек демонстрирует топ-5 эффектных нарядов на все случаи жизниПальто и кроссовки – по-прежнему стильное сочетание (фото: instagram.com/salmahayek)

Уютный и комфортный, этот образ в тоже время смотрится стильно и ярко. Вельветовые брюки Сальма сочетает с темно-синим свитером с V-образным вырезом. Изюминка – длинное пальто с высоким воротом, в котором звезде наверняка приятно «прятаться» от назойливых папарацци, а простым девушкам – от холода.

Уроки стиля: Сальма Хайек демонстрирует топ-5 эффектных нарядов на все случаи жизниЧерный – отличный выбор для торжественного вечера (фото: instagram.com/salmahayek)

Если предстоит важный вечер, а платья немного надоели, можно последовать примеру Сальмы. Классические широкие брюки и блестящий свитер придадут нужный торжественный акцент и в то же время сделают образ непринужденным.

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