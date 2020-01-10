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В серебре и золоте: Сальма Хайек покорила сеть новым роскошным образом

Lite » Мода 10.01.2020 - 18:55
В серебре и золоте: Сальма Хайек покорила сеть новым роскошным образом
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса блистает на светском ивенте

Сальма Хайек совершила новый выход в свет. Звезда посетила церемонию награждения от Национального совета кинокритиков США (National Board of Review), где вручила награду своей коллеге и давней подруге Рене Зеллвегер. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram, написав: «Для меня было честью вручить награду за лучшую женскую роль от National Board of Review моей подруге Рене Зеллвегер за ее потрясающую роль в «Джуди». Спасибо @theebillyporter за то, что ты мой друг…», – написала она.

В серебре и золоте: Сальма Хайек покорила сеть новым роскошным образомСальма и Билли (фото: instagram.com/theebillyporter)

На вечер она отправилась в роскошном серебристом платье с длинными рукавами, небольшим воротником и переплетами на талии. Дополнили сияющий наряд золотистые босоножки, маленькая стеганая сумочка – также золотистая, а завершали образ серьги с крупными камнями. Волосы ей уложили изысканными волнами, а макияж сделали яркий, с акцентом на глаза.

В серебре и золоте: Сальма Хайек покорила сеть новым роскошным образомВ серебре и золоте: Сальма Хайек покорила сеть новым роскошным образомВ серебре и золоте: Сальма Хайек покорила сеть новым роскошным образомСальма в роскошном образе (фото: instagram.com/salmahayek)

На большинстве фото, которые кинодива опубликовала в своем микроблоге, она позирует в компании своего друга – американского актера и певца Билли Портера. Они вдвоем стоят на брендволле, а также сидят в зале. Билл, который всегда старается выделиться нарядами (на церемонию «Оскара» 2019 он явился в костюме с длинной юбкой), в этот раз был довольно скромен. Актер надел белые брюки, белую рубашку, а сверху накинул золотистый жакет от Gucci. Так что они со своей спутницей смотрелись более чем гармонично.

Напомним, в последнее время Сальма любит часто бывать на светских мероприятиях, демонстрируя стильные наряды. Интересно, что она одинаково хорошо смотрится в деловых костюмах, изысканных вечерних платьях, а также ультрамодных дизайнерских творениях. Так что многочисленные лайки и комментарии от поклонников во всего мира вполне заслужены.

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