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Продолжу колдовать: Елена Кравец восхитила появлением в "волшебном" костюме за 730 долларов

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Шоувумен поделилась своим личным весенним ритуалом

Елена Кравец не часто балует поклонников новыми постами в Instagram, поэтому они с удовольствием рассматривают фотоотчеты первой леди Квартал 95 и Женского квартала. Так, шоувумен не ограничивается сценой и уже успела попробовать себя на съемках атмосферного клипа Pianoбой на песню "Перша Леді", где ей пришлось не смеяться на камеру, как она это обычно делает, а плакать и обнажить душу в кадре. Теперь же Елена привычно улыбается в объектив и блистает в светлом брючном костюме от украинского бренда TheCoat, стоимостью 730 долларов.

Шоувумен выбрала ансамбль оттенка шампань, состоящий из удлиненного пиджака на завязке и брюк прямого кроя. Она дополнила образ классическими лаковыми нюдовыми лодочками. Волосы Елена уложила в стильную прическу и отдала предпочтение макияжу в естественных тонах.

"Обряд к приходу весны.
1. Согреть сердце на Лиге смеха.
2.Стоять, растягиваясь в улыбке, и вызывать солнце в волшебном "солнечном" костюме от TheCoat.
3. В карман положить несколько желтых шариков молодой мимозы, понюхать лепесток тюльпана, закрыть глаза и вспомнить себя в детстве: в резиновых сапогах и наконец-то без шапки! Все. Ждать весну. Она в пути. Я узнавала", - убедительно заявила шоувумен.

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Поклонники главной "квартальщицы" пришли в восторг от ее стильного весеннего образа. Им понравилось все – начиня от привечки, и заканичивая выбором наряда.

Скриншот: thecoat.com.ua

  • Елена, вы очень светлый человек и правда как солнышко в наше время побольше таких людей
  • Молодчина, так держать!
  • Шикарная
  • Красавица
  • Лена красивая
  • Леночка! Ви красуня! Зачіска дуже красива!
  • Классная! Красивая! Просто - Шикардос!
  • Леночка, ты просто супер
  • О це то красотка!
  • Да вы Леночка вообще не меняетесь. Так держать!
  • Ох, ничего себе! Ура! Вы, как всегда невероятная!

Скриншот комментариев

Ранее Елена Кравец поделилась архивным видео с участием старшей дочери Маши.

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