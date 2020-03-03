Продовжу чаклувати: Олена Кравець захопила появою в "чарівному" костюмі за 730 доларів

Шоувумен поділилася своїм особистим весняним ритуалом
Олена Кравець не часто балує шанувальників новими постами в Instagram, тому вони із задоволенням розглядають фотозвіти першої леді Квартал 95 і Жіночого кварталу. Так, шоувумен не обмежується сценою і вже встигла спробувати себе на зйомках атмосферного кліпу Ріапобой на пісню "Перша Леді", де їй довелося не сміятися на камеру, як вона це зазвичай робить, а плакати і оголити душу в кадрі. Тепер же Олена звично посміхається в об'єктив і блищить в білому брючному костюмі від українського бренду TheCoat, вартістю 730 доларів.
Шоувумен вибрала ансамбль відтінку шампань, що складається з подовженого піджака на зав'язці та штанів прямого крою. Вона доповнила образ класичними лаковими нюдовыми човниками. Волосся Олена уклала в стильну зачіску і віддала перевагу макіяжу в природних тонах.
"Обряд до приходу весни.
1. Зігріти серце на Лізі сміху.
2.Стояти, розтягуючись в усмішці, і викликати сонце в чарівному "сонячному" костюмі від TheCoat.
3. В кишеню покласти кілька жовтих кульок молодоъ мімози, понюхати пелюстку тюльпана, закрити очі і згадати себе в дитинстві: у гумових чоботях і нарешті без шапки! Все. Чекати весну. Вона в дорозі. Я дізнавалася", - переконливо заявила шоувумен.
Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)
Шанувальники головноъ "квартальщиці" прийшли в захват від її стильного весняного образу. Їм сподобалося все – начиня від привечки, і заканичивая вибором вбрання.
Скріншот: thecoat.com.ua
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