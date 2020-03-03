Продовжу чаклувати: Олена Кравець захопила появою в "чарівному" костюмі за 730 доларів

Олена Кравець не часто балує шанувальників новими постами в Instagram, тому вони із задоволенням розглядають фотозвіти першої леді Квартал 95 і Жіночого кварталу. Так, шоувумен не обмежується сценою і вже встигла спробувати себе на зйомках атмосферного кліпу Ріапобой на пісню "Перша Леді", де їй довелося не сміятися на камеру, як вона це зазвичай робить, а плакати і оголити душу в кадрі. Тепер же Олена звично посміхається в об'єктив і блищить в білому брючному костюмі від українського бренду TheCoat, вартістю 730 доларів.

Шоувумен вибрала ансамбль відтінку шампань, що складається з подовженого піджака на зав'язці та штанів прямого крою. Вона доповнила образ класичними лаковими нюдовыми човниками. Волосся Олена уклала в стильну зачіску і віддала перевагу макіяжу в природних тонах.

"Обряд до приходу весни.

1. Зігріти серце на Лізі сміху.

2.Стояти, розтягуючись в усмішці, і викликати сонце в чарівному "сонячному" костюмі від TheCoat.

3. В кишеню покласти кілька жовтих кульок молодоъ мімози, понюхати пелюстку тюльпана, закрити очі і згадати себе в дитинстві: у гумових чоботях і нарешті без шапки! Все. Чекати весну. Вона в дорозі. Я дізнавалася", - переконливо заявила шоувумен.

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Шанувальники головноъ "квартальщиці" прийшли в захват від її стильного весняного образу. Їм сподобалося все – начиня від привечки, і заканичивая вибором вбрання.

Скріншот: thecoat.com.ua

Олена, ви дуже світла людина і правда як сонечко в наш час побільше таких людей

Молодчина, так тримати!

Шикарна

Красуня

Лена красива

Оленка! Ви красуня! Зачіска дуже красива!

Класна! Красива! Просто - Шикардос!

Оленка, ти просто супер

Про це то красуня!

Так ви Оленка взагалі не змінюєтеся. Так тримати!

Ох, нічого собі! Ура! Ви, як завжди неймовірна!

Скріншот коментарів

Раніше Олена Кравець поділилася архівним відео з участю старшої доньки Маші.