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Природжена бунтарка: зухвала Ріанна в білизні знялася для Vogue

Lite » Мода 21.04.2019 - 16:25
Природжена бунтарка: зухвала Ріанна в білизні знялася для Vogue
Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Співачка позувала у пікантному одязі від власного бренду

Поп-діва Ріанна не сходить з обкладинок глянцевих журналів і вміє змусити говорити про себе. Її екстравагантні і стильні фотосети раз у раз з'являються на сторінках провідних світових fashion-видань, а сама РіРі без сорому демонструє апетитні форми і власні модні експерименти на грані епатажу. Так, 31-річна зухвала красуня стала героїнею травневого номеру австралійського Vogue. Журнал надійде у вільний продаж вже 29 квітня, а поки можна помилуватися на плоди праці зірки – відверту стильну фотосесію.

Журналісти охрестили Ріанну "феноменом", розмістивши гучний заголовок. "Погана дівчинка Рірі", як назвала себе у соцмережі знаменитість, позує на обкладинці в небесно-блакитному тренчі і бірюзових ботильйонах.

Також вона знялася в нижній білизні власного бренду Savage X Fenty – пікантному корсеті-комбінації і яскраво-жовтому мереживному бра.

Природжена бунтарка: зухвала Ріанна в білизні знялася для Vogue

 

Природжена бунтарка: зухвала Ріанна в білизні знялася для Vogue

Природжена бунтарка: зухвала Ріанна в білизні знялася для Vogue

Природжена бунтарка: зухвала Ріанна в білизні знялася для Vogue

Ріанна для Vogue Австралія (фото: instagram.com/badgalriri)

На одному з знімком зірка зображена сидячою на стільці у шкіряній спідниці кавового відтінку, яка відкриває погляду її ноги, і в'язаному чорному короткому топі, на ногах – лаконічні білосніжні туфлі човники від Balenciaga за 950 доларів. Автором фотосесії став Джош Олинс.

"Впливовий, нестримний, безстрашний природжений лідер. Познайомтеся з нашою зіркою на обкладинці в травні 2019 року, Ріанною, іконою, яка знає толк в інклюзивності і знає, чого хочуть жінки", - йдеться на сторінці видання в Instagram.

Раніше Ріанна в екстравагантних образах з'явилася на сторінках іншого всесвітньо відомого видання – американського журналу Harper's BAZAAR.

До речі, раніше Ріанна показала пікантну фотосесію в нижній білизні власного бренду Savage x Fenty.

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