Не потеряла квалификацию: жена Дмитрия Комарова покорила стройными ножками в бархатном мини-платье

Жена известного украинского путешественника, телеведущая и модель Александра Кучеренко решила, как она выразилась, “вспомнить старые времена”. Напомним, что Александра является обладательницей почетного титула Мисс Украина 2016! Конечно же, модельную карьеру Александра не забрасывает. Однако чаще ее можно увидеть в роли телеведущей программы ICTV “Зірковий спорт”.

Так, на своей страничке в сети instagram Кучеренко опубликовала фото в элегантном мини-платье с открытыми плечами. Платье из черного бархата дополнительно украшено золотистым шлейфом-лентой. Именно эта лента навеяла Кучеренко воспоминания о конкурсе Мисс Украина 2016.

“Вспоминая времена фото в ленточке. Ну как я? Не потеряла квалификацию?))” - спрашивает у поклонников Александра.

Также ведущая дополнила свой образ черными колготками в горошек, закрытыми туфлями на шпильке. Волосы распущены и уложены на бок.

Стильная Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Поклонники Саши поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

“Русалочка”

“Какая Вы красивая”

“Вы, великолепны. Так держать!”

“Потеряла? До сих пор считаю Кучеренко самой красивой Мисс Украины”

“Вы прекрасны”

“Почему не хотите ещё претендовать на мисс Украины?Мне кажется Вы не в конкуренции будете)”

Скриншот комментариев: instagram.com/aakucherenko

Отметим, что в рамках съемок программы на ICTV Кучеренко очень часто показывает новые стильные образы. При этом зачастую в облегающих нарядах, что отлично демонстрирует ее идеальную фигуру.

Напомним, что не так давно Кучеренко поделилась секретами красоты.

“Но вот чтобы тело оставалось подтянутым, спортивным, упругим, мышечным - нужен спорт. С 5ти лет ежедневные тренировки и турниры в выходные по бально-спортивным танцам решали все вопросы с моей физической формой. Плюс занятия растяжкой, плаванием, верховой ездой. А когда приостановила свою профессиональную танцевальную карьеру, то для работы над своим телом начала искать и другие спортивные направления”, - пишет модель.

Стильная Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Напомним, Дмитрий Комаров устроил любимой жене Александре Кучеренко яркий сюрприз на день рождения.