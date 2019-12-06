Не втратила кваліфікацію: дружина Дмитра Комарова підкорила стрункими ніжками в оксамитовій міні-сукні

Дружина відомого українського мандрівника, телеведуча і модель Олександра Кучеренка вирішила, як вона висловилася, "згадати старі часи". Нагадаємо, що Олександра є володаркою почесного титулу Міс Україна 2016! Звичайно ж, модельну кар'єру Олександра не закидає. Однак частіше її можна побачити в ролі телеведучої програми ICTV "Зірковий спорт".

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Кучеренко опублікувала фото в елегантній міні-сукні з відкритими плечима. Плаття з чорного оксамиту додатково прикрашене золотистим шлейфом-стрічкою. Саме ця стрічка навіяла Кучеренко спогади про конкурс Міс Україна 2016.

“Згадуючи часи фото в стрічці. Ну як я? Не втратила кваліфікацію?))" - запитує у шанувальників Олександра.

Також ведуча доповнила свій образ чорними колготками в горошок, закритими туфлями на шпильці. Волосся розпущене і покладені на бік.

Стильна Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Шанувальники Саші поспішили засипати її захопленими коментарями:

"Русалонька"

"Яка Ви красива"

“Ви, прекрасні. Так тримати!"

“Втратила? Досі вважаю Кучеренко найкрасивішою Міс України"

"Ви прекрасні"

“Чому не хочете ще претендувати на міс України?Мені здається Ви не в конкуренції будете)"

Скріншот коментарів: instagram.com/aakucherenko

Відзначимо, що в рамках зйомок програми на ICTV Кучеренко дуже часто показує нові стильні образи. При цьому найчастіше у красивих нарядах, що відмінно демонструє її ідеальну фігуру.

Нагадаємо, що не так давно Кучеренко поділилася секретами краси.

“Але от щоб тіло залишалося підтягнутим, спортивним, пружним, м'язовим - потрібен спорт. З 5ти років щоденні тренування і турніри у вихідні з бально-спортивних танців вирішували всі питання з моєю фізичною формою. Плюс заняття розтяжкою, плаванням, верховою їздою. А коли призупинила свою професійну танцювальну кар'єру, то для роботи над своїм тілом почала шукати і інші спортивні напрями", - пише модель.

Стильна Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, Дмитро Комаров влаштував коханій дружині Олександрі Кучеренко яскравий сюрприз на день народження.