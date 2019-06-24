Пора забыть: украинский дизайнер назвал топ-5 вещей, от которых нужно избавиться этим летом

Коллаж: LITE

Проверяем свой гардероб на наличие "антитрендов" и подбираем стильную замену

Дизайнер и шоумен Жан Грицфельдт рассказал о главных антитрендах сезона. Если вы не хотите быть аутсайдерами моды, тогда записывайте.

№1. Первое и основное – зеркальные очки. Они заполонили рынки и торговые точки, но именно от них и нужно избавляться этим летом. Запомните: как только что-то попадает в большие массы и вы видите, что в зеркальных очках уже кто-то торгует беляшами на вокзале, то надо сразу же переходить на другой тренд. Сейчас в моде полупрозрачные и полностью прозрачные очки, огромные очки без оправы. Кстати, узкие очки в стиле 90-х уже отходят.

№2. Второй тренд, который надо забыть, – это брюки, шорты и капри с подкатом. В последнее время все кому не лень подкатывали свои штаны и шорты. А зря. Шорты визуально делают ногу шире, особенно если это модели с завышенной талией. Потому просто покупайте хорошо сидящие на вас шорты без подката, которые не сковывают движений, а делают вас визуально легче и стройнее.

Вьетнамки – отличная альтернатирва шлепанцам с носками (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)

№3. Я бы уже убирал из гардероба летние вещи с активным тропическим принтом. Как только наступает лето, все почему-то думают, что надо делать упор на максимальное количество красок. А если это еще и принт каких-то фламинго, пальмовых листьев и дельфинов с мячами, то будет вообще! Но нет. Лучше воспользуйтесь однотонным ярким цветом. В почете всегда классика: лимонный, ментоловый, бирюзовый, ярко-голубой...

№4. Сейчас идет мужская Неделя моды, и все начали активно показывать вьетнамки на подиуме. Поскольку мы уже порядочно относили шлепанцы с носками, то пора забывать этот «агли» тренд и переходить на вьетнамки. Желательно без носков (смеется).

Среди клиенток Жана – массаукраинских селебрити (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)

№5. Последний антитренд – женский топ с линией членения под грудью. Это кофточка с выделенным лифом, построенная по пропорциям ампира, когда линия членения под грудью, а дальше свободненько. Такой себе колокольчик. Давайте избавляться от них, давайте убирать напуски на блузках. Вместо этого можно использовать кроп-топы, бюстье или вообще взять верх от купальника и носить его в повседневной жизни, это прикольно.