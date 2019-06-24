Пора забути: український дизайнер назвав топ-5 речей, від яких потрібно позбутися цього літа

Колаж: LITE

Перевіряємо свій гардероб на наявність "антитрендів" і підбираємо стильну заміну

Дизайнер і шоумен Жан Гріцфельдт розповів про головні антитренди сезону. Якщо ви не хочете бути аутсайдерами моди, тоді записуйте.

№1. Перше і основне – дзеркальні окуляри. Вони заполонили ринки і торгові точки, але саме від них і потрібно позбавлятися цього літа. Запам'ятайте: як тільки щось потрапляє у великі маси і ви бачите, що в дзеркальних окулярах вже хтось торгує біляшами на вокзалі, то треба відразу ж переходити на інший тренд. Зараз в моді напівпрозорі і повністю прозорі окуляри, величезні окуляри без оправи. До речі, вузькі окуляри в стилі 90-х вже відходять.

№2. Другий тренд, який треба забути, – це брюки, шорти и капрі з підворотом. Останнім часом всі кому не лінь підкочували свої штани і шорти. А даремно. Шорти візуально роблять ногу ширше, особливо якщо це моделі із завищеною талією. Тому просто купуйте шорти, що добре на вас сидять, не сковують рухів, а роблять вас візуально легшими і стрункішими.

В'єтнамки – відмінна альтернатирва шльопкам зі шкарпетками (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)

№3. Я б вже прибирав з гардеробу літні речі з активним тропічним принтом. Як тільки настає літо, всі чомусь думають, що треба робити упор на максимальну кількість фарб. А якщо це ще і принт якихось фламінго, пальмового листя і дельфінів з м'ячами, то буде взагалі! Але ні. Краще скористайтеся однотонним яскравим кольором. В пошані завжди класика: лимонний, ментоловий, бірюзовий, яскраво-блакитний...

№4. Зараз йде чоловічий Тиждень моди, і всі почали активно показувати в'єтнамки на подіумі. Оскільки ми вже порядно відносили шльопанці зі шкарпетками, то пора забувати цей «аглі» тренд і переходити на в'єтнамки. Бажано без шкарпеток (сміється).

Серед клієнток Жана – маса українских селебріті (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)

№5. Останній антитренд – жіночий топ з лінією членування під грудьми. Це кофточка з виділеним ліфом, побудована за пропорціями ампіру, коли лінія членування під грудьми, а далі вільно. Такий собі дзвіночок. Давайте позбавлятися від них, давайте прибирати напуски на блузках. Замість цього можна використовувати кроп-топи, бюст'є або взагалі взяти верх від купальника і носити його в повсякденному житті, це прикольно.