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"Попа огонь": Леся Никитюк взбудоражила дерзким образом в прозрачных брюках


Ведущая блистала на модном показе в Барселоне

Леся Никитюк, которая недавно поразила пользователей сети своим весьма обильным завтраком в испанской Барселоне, рассказала и показала, зачем же она отправилась в столицу Каталонии. Как оказалось, телеведущая побывала на показе новой коллекции украинского бренда Millanova. Свой образ она показала в Instagram, и надо заметить, что он вызвал настоящий фурор среди подписчиков!

И неудивительно, ведь Леся отправилась на шоу в черной блузке с одним открытым плечом и практически полностью прозрачных брюках. На фото "богиня ламината" позировала на солнечной улице, продемонстрировав также аппетитный вид сзади.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Фантастическое шоу от Milla Nova и Lorenzo Rossi. Как вам мой образ?"– кокетливо поинтересовалась Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры ожидаемо пришли в восторг от такого дерзкого наряда - хотя некоторые и отметили, что образ вышел слишком уж откровенный. К слову, некоторые пользователи сети считают, что под прозрачным слоем ткани есть еще один телесного цвета.

  • "Наче забула вдягти штани"
  • "Наряд просто огонь"
  • "Дуже відверто"
  • "Відверто сексуальна блондинка"
  • "Попа огонь, но очень открытый наряд"
  • "Брюки-бомба"
  • "Почему голая? Там же видно что есть штаны под сеткой... Класс"
  • "Красивые брюки"
  • "Штанишки отпад! Стильно и необычно. Мне оччч нравится"
  • "Барселона в обмороці))) таких штанят вони ще не бачили"
  • "Леська, зараза гарна!!!"

К слову, Леся не единственная из украинских звезд блистала в тот вечер на красочном шоу. На показе также побывали Даша Астафьева и Мишель Андраде. Совместным фото трех украинских красоток Даша поделилась на своей странице в Instagram. Отметим, что часть ее наряда тоже была прозрачной - только на этот раз блузка, так что певица сверкала красивым черным бюстгальтером.

Фото: (instagram.com/da_astafieva)

"Незабываемый красивый показ... спасибо большое за ваш талант и замечательную команду. Обожаю эти три дня", - поделилась артистка впечатлениями.

Она также показала совместное фото с Катей Осадчей, которая не преминула посетить яркое шоу и пообщаться с гостями и участниками.

Фото: Даша Астафьева и Катя Осадчая (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее Леся Никитюк умилила фото со своим "Куця-Паця". Телеведущая опубликовала фото с любимой собакой Рафиком.

А до этого Леся Никитюк показала пикантное "постельное" фото. При этом телеведущая сделала стильную прическу.

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