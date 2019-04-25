"Попа огонь": Леся Никитюк взбудоражила дерзким образом в прозрачных брюках

Ведущая блистала на модном показе в Барселоне
Леся Никитюк, которая недавно поразила пользователей сети своим весьма обильным завтраком в испанской Барселоне, рассказала и показала, зачем же она отправилась в столицу Каталонии. Как оказалось, телеведущая побывала на показе новой коллекции украинского бренда Millanova. Свой образ она показала в Instagram, и надо заметить, что он вызвал настоящий фурор среди подписчиков!
И неудивительно, ведь Леся отправилась на шоу в черной блузке с одним открытым плечом и практически полностью прозрачных брюках. На фото "богиня ламината" позировала на солнечной улице, продемонстрировав также аппетитный вид сзади.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Фантастическое шоу от Milla Nova и Lorenzo Rossi. Как вам мой образ?"– кокетливо поинтересовалась Никитюк.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры ожидаемо пришли в восторг от такого дерзкого наряда - хотя некоторые и отметили, что образ вышел слишком уж откровенный. К слову, некоторые пользователи сети считают, что под прозрачным слоем ткани есть еще один телесного цвета.
К слову, Леся не единственная из украинских звезд блистала в тот вечер на красочном шоу. На показе также побывали Даша Астафьева и Мишель Андраде. Совместным фото трех украинских красоток Даша поделилась на своей странице в Instagram. Отметим, что часть ее наряда тоже была прозрачной - только на этот раз блузка, так что певица сверкала красивым черным бюстгальтером.
Фото: (instagram.com/da_astafieva)
"Незабываемый красивый показ... спасибо большое за ваш талант и замечательную команду. Обожаю эти три дня", - поделилась артистка впечатлениями.
Она также показала совместное фото с Катей Осадчей, которая не преминула посетить яркое шоу и пообщаться с гостями и участниками.
Напомним, ранее Леся Никитюк умилила фото со своим "Куця-Паця". Телеведущая опубликовала фото с любимой собакой Рафиком.
А до этого Леся Никитюк показала пикантное "постельное" фото. При этом телеведущая сделала стильную прическу.