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"Попа вогонь": Леся Нікітюк розбурхала зухвалим образом в прозорих штанах


Ведуча блищала на модному показі в Барселоні

Леся Нікітюк, яка нещодавно вразила користувачів мережі своїм досить рясним сніданком в іспанській Барселоні, розповіла і показала, навіщо ж вона відправилась в столицю Каталонії. Як виявилося, співачка побувала на показі нової колекції українського бренду Millanova. Свій образ вона показала в Instagram, і треба зауважити, що він викликав справжній фурор серед підписників!

І не дивно, адже Леся вирушила на шоу в чорній блузці з одним відкритим плечем і практично повністю прозорих брюках. На фото "богиня ламінату" позувала на сонячній вулиці, продемонструвавши також апетитний вигляд ззаду.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Фантастичне шоу від Milla Nova і Lorenzo Rossi. Як вам мій образ?"– кокетливо поцікавилася Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери очікувано прийшли в захват від такого зухвалого наряду - хоча деякі і зазначили, що образ вийшов надто відвертий. До речі, деякі користувачі мережі вважають, що під прозорим шаром тканини є ще один тілесного кольору.

  • "Наче забула вдягти штани"
  • "Наряд просто вогонь"
  • "Дуже відверто"
  • "Відверто сексуальна блондинка"
  • "Попа вогонь, але дуже відкритий наряд"
  • "Штани-бомба"
  • "Чому голий? Там же видно що є штани під сіткою... Клас"
  • "Гарні штани"
  • "Штанці відпад! Стильно і незвично. Мені оччч подобається"
  • "Барселона в обмороці))) таких штанят вони ще не бачили"
  • "Леська, зараза гарна!!!"

До речі, Леся не єдина з українських зірок сяяла в той вечір на барвистому шоу. На показі також побували Даша Астаф'єва і Мішель Андраде. Спільним фото трьох українських красунь Даша поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що частина її вбрання теж була прозорою - тільки на цей раз блузка, так що співачка виблискувала красивим чорним бюстгальтером.

Фото: (instagram.com/da_astafieva)

"Незабутній гарний показ... спасибі велике за ваш талант і чудову команду. Обожнюю ці три дні", - поділилася артистка враженнями.

Вона також показала спільне фото з Катею Осадчою, яка не забула відвідати яскраве шоу і поспілкуватися з гостями та учасниками.

Фото: Даша Астаф'єва та Катя Осадча (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк умилила фото зі своїм "Куця-Паця". Телеведуча опублікувала фото з улюбленим собакою Рафіком.

А до цього Леся Нікітюк показала пікантне "постільна" фото. При цьому телеведуча зробила стильну зачіску.

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