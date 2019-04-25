"Попа вогонь": Леся Нікітюк розбурхала зухвалим образом в прозорих штанах

Леся Нікітюк, яка нещодавно вразила користувачів мережі своїм досить рясним сніданком в іспанській Барселоні, розповіла і показала, навіщо ж вона відправилась в столицю Каталонії. Як виявилося, співачка побувала на показі нової колекції українського бренду Millanova. Свій образ вона показала в Instagram, і треба зауважити, що він викликав справжній фурор серед підписників!

І не дивно, адже Леся вирушила на шоу в чорній блузці з одним відкритим плечем і практично повністю прозорих брюках. На фото "богиня ламінату" позувала на сонячній вулиці, продемонструвавши також апетитний вигляд ззаду.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Фантастичне шоу від Milla Nova і Lorenzo Rossi. Як вам мій образ?"– кокетливо поцікавилася Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери очікувано прийшли в захват від такого зухвалого наряду - хоча деякі і зазначили, що образ вийшов надто відвертий. До речі, деякі користувачі мережі вважають, що під прозорим шаром тканини є ще один тілесного кольору.

"Наче забула вдягти штани"

"Наряд просто вогонь"

"Дуже відверто"

"Відверто сексуальна блондинка"

"Попа вогонь, але дуже відкритий наряд"

"Штани-бомба"

"Чому голий? Там же видно що є штани під сіткою... Клас"

"Гарні штани"

"Штанці відпад! Стильно і незвично. Мені оччч подобається"

"Барселона в обмороці))) таких штанят вони ще не бачили"

"Леська, зараза гарна!!!"

До речі, Леся не єдина з українських зірок сяяла в той вечір на барвистому шоу. На показі також побували Даша Астаф'єва і Мішель Андраде. Спільним фото трьох українських красунь Даша поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що частина її вбрання теж була прозорою - тільки на цей раз блузка, так що співачка виблискувала красивим чорним бюстгальтером.

Фото: (instagram.com/da_astafieva)

"Незабутній гарний показ... спасибі велике за ваш талант і чудову команду. Обожнюю ці три дні", - поділилася артистка враженнями.

Вона також показала спільне фото з Катею Осадчою, яка не забула відвідати яскраве шоу і поспілкуватися з гостями та учасниками.

Фото: Даша Астаф'єва та Катя Осадча (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк умилила фото зі своїм "Куця-Паця". Телеведуча опублікувала фото з улюбленим собакою Рафіком.

А до цього Леся Нікітюк показала пікантне "постільна" фото. При цьому телеведуча зробила стильну зачіску.