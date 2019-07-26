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Напівгола в басейні: розкішна Моніка Беллуччі блищить у відвертій зйомці

Lite » Мода 26.07.2019 - 18:29
Напівгола в басейні: розкішна Моніка Беллуччі блищить у відвертій зйомці
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса прикрасила обкладинку Madame Figaro

Моніка Беллуччі – визнана красуня, що буквально випромінює магнетизм і чуттєвість. І, схоже, що з роками її привабливість лише примножується. Що не можуть не помітити редактора глянцевих видань, що наввипередки запрошують актрису знятися для їх журналів. Нещодавно харизматична італійка стала головною героїнею іспанського Elle, де знялася в стильних жіночих нарядах. А кілька годин тому показала ще одну, більш гарячу фотосесію. Моніка стала обличчям нової обкладинки французького видання Madame Figaro.

Напівгола в басейні: розкішна Моніка Беллуччі блищить у відвертій зйомціМоніка Беллуччі прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса приміряла відверті літні вбрання. Вона з'явилася в декількох купальниках різних фасонів, які демонструють бездоганне тіло актриси. Стрункі стегна, пишні груди, тонка талія – не віриться, що цій розкішній жінці 54 роки. Кілька кадрів Моніки зроблені в басейні, де на ній сукня.

Напівгола в басейні: розкішна Моніка Беллуччі блищить у відвертій зйомціНапівгола в басейні: розкішна Моніка Беллуччі блищить у відвертій зйомціНапівгола в басейні: розкішна Моніка Беллуччі блищить у відвертій зйомціЗйомка вийшла "гарячою" (фото: madame.lefigaro.fr)

Актриса, яка нещодавно розлучилася зі своїм молодим бойфрендом, зараз сконцентрувалася на роботі. Вона зайнята в декількох фільмах. За словами Моніки, за свою 30-річну кар'єру і участь в більш ніж 55 картинах вона навчилася миттєво визначати, чи вона хоче взяти участь у запропонованому проекті. «Я роблю миттєвий вибір. Якщо, читаючи сценарій, я відчуваю, що це воно. Але коли я починала, бралася за все: я просто хотіла працювати. Ніколи б не подумала, що зроблю таку подорож».

Напівгола в басейні: розкішна Моніка Беллуччі блищить у відвертій зйомціМоніка дала відверте інтерв'ю (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Звісно, журналісти не могли не торкнутися особистого життія Моніки. Вона розповіла про почуття самотності і нудьги, яке переслідувало її з дитинства як єдиної дитини в родині. Але вона зізналася, що їй вдалося переплавити їх у силу.

Напівгола в басейні: розкішна Моніка Беллуччі блищить у відвертій зйомціСпокуслива Моніка позує для французького глянцю (фото: madame.lefigaro.fr)

Моніка не стала приховувати, що розлучення з Венсаном Касселем, з яким вони прожили 18 років, їй далося нелегко. «Навіть якщо це я, хто прийняв рішення. Але коли ми залишаємо кого-то, це не означає, що він нам більше не подобається. Це означає, що більше не можна продовжувати». До речі, на питання про розставання з Ніколасом і своє вільне серце Моніка відповіла ухильно і пожартувала, що не говорила нікому, що вільна.

Що стосується віку, вона через те не переживає. Навпаки, на думку Беллуччі, він відкрив їй багато ролей. Вона зізналася, що в питаннях краси давно стала дотримуватися принципу: у кожного є свої причини. «Людей, які використовують хірургію, я не засуджую. Я не знаю, може, якось і я зроблю підтяжку обличчя. Іноді я бачу людей, які зробили це чудово, і я кажу, чому б і ні?».

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