Полным составом: модель plus-size Эшли Грэм зажигает к рекламе купальников с младшей сестрой

Видео получилось трогательным и весьма горячим
Эшли Грэм – пожалуй, самая популярная plus-size модель в мире – представила новую серию купальников для пышнотелых девушек Swimsuits For All. В линию вошли комплекты всех расцветок и фасонов: сплошные, максимально открытые, раздельные с ярким цветочным принтом… Но не это главная "фишка" коллекции. В рекламной кампании снялась не только Эшли, но и ее младшая сестра Эбигейл, которая выступила в качестве модели в первый раз.
Эшли Грэм с сестрой снялась в рекламе купальников (видео: instagram.com/ashleygraham)
Ролик наполовину состоит из детских кадров пышнотелых красоток, а во второй части они зажигают с Эшли в купальниках на пляже, демонстрируя выдающиеся формы и полный восторг.
На своей странице в Instagram знаменитая модель написала: "Не могу быть более взволнованной тем фактом, что моя потрясающая сестра @abigailgrahamralston будет рядом со мной в моей новой кампании @swimsuitsforall. Эбби, мы пережили все это вместе... От поздних ночных телефонных звонков, последних минут отпуска до слез и смеха, прокладывая себе путь через брак, детей и все то, что принесла нам жизнь. Лучшее во всем этом – это делать это с тобой! Я так горжусь тем, что я твоя старшая сестра! И было весело видеть, как ты "качаешь" эти костюмы! Новая коллекция вышла! Ссылка в био на магазин".
Младшая сестра Эшли делает первые шаги в модельной карьере (фото: instagram.com/ashleygraham
Сестра Эшли, популярность которой в сети начинает стремительно расти, также разместила видео у себя на странице и добавила эмоциональную подпись. Не осталась в стороне и мама девушек, которая написала: "Так много воспоминаний о моих малышках в этих видео...".
Поклонники также остались в восторге:
Своими проектами Эшли вдохновляет полных девушек на любовь к своему телу (фото: instagram.com/swimsuitsforall)
К слову, Эбигейл, как и Эшли, давно замужем. Девушка занимается воспитанием детей и, судя по ее микроблогу, весьма счастлива в личной жизни. Теперь же у нее есть шанс построить и успешную модельную карьеру.