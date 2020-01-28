Полностью обнаженная Наоми Кэмпбелл дала рассмотреть изящество своей фигуры в кампейне Vivienne Westwood

Наоми Кэмпбелл для Vivienne Westwood

Фотосессия получилась провокационной

Как уже неоднократно отмечалось, 49-летняя Наоми Кэмпбелл никогда не упускает возможности продемонстрировать все достоинства своей фигуры. Британская супермодель выглядит превосходно для своего возраста. И на днях поклонники Наоми по всему миру могли в очередной раз в этом убедиться. Так, Кэмпбелл впервые за всю свою модельную карьеру (а это больше 30 лет) стала лицом британского дизайнера Vivienne Westwood. Отметим, что 78-летняя Вивьен Вествуд - основательница стиля панк в моде. Так что коллекция весна-лето 2020 вполне соответствует “настроению хаоса”.

Первое сотрудничество дизайнер и супермодель решили отметить громко. Для новой рекламной кампании Vivienne Westwood Наоми Кэмпбелл согласилась сняться полностью обнаженной.

Посмотреть фото полностью голой Наоми можно здесь

Модель позирует к камере вполоборота, демонстрируя идеальные формы. Глядя на британскую красотку, возникает желание как можно скорее записаться в зал!

Из “одежды” на Наоми только замшевые туфли на высокой шпильке, а также массивная черная шляпа из тюля. Кстати, тюль - одна из ведущих тканей, используемых французскими кутюрье на Неделе высокой моды в Париже (20-23 января). Ранее редакция LITE предлагала рассмотреть топ-11 трендов весны-лета 2020, представленных на модном мероприятии.

Наоми Кэмпбелл и Вивьен Вествуд в новом кампейне дизайнера

На некоторых снимках Черная Пантера модной индустрии позирует вместе с Вивьен Вествуд. Британская дизайнер позирует в бежевом ассиметричном платье со складками. А вот Наоми - в черном мини платье.

Еще один герой новой кампании - супруг модельера, Андреас Кронталер.

Андреас Кронталер

К слову, автором яркой фотосессии выступил Юрген Теллер. По первым “штрихам” уже можем сделать вывод, что новая коллекция Вивьен традиционно порадует “модным хаосом” и сочетанием несочетаемого. В общем, наряды для смелых и уверенных в себе.

Vivienne Westwood весна-лето 2020

Напомним, ранее 49-летняя Наоми Кэмпбелл в сапогах-чулках и экстра-мини поразила соблазнительной фигурой.