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Повністю оголена Наомі Кемпбелл дала розглянути витонченість своєї фігури в кампейні Vivienne Westwood

Lite » Мода 28.01.2020 - 09:33
Повністю оголена Наомі Кемпбелл дала розглянути витонченість своєї фігури в кампейні Vivienne Westwood
Наомі Кемпбелл для Vivienne Westwood

Фотосесія вийшла провокаційною

Як вже неодноразово зазначалося, 49-річна Наомі Кемпбелл ніколи не упускає можливості продемонструвати всі достоїнства своєї фігури. Британська супермодель виглядає чудово для свого віку. І днями шанувальники Наомі по всьому світу могли в черговий раз в цьому переконатися. Так, Кемпбелл вперше за всю свою модельну кар'єру (а це більше 30 років) стала обличчям британського дизайнера Vivienne Westwood. Зазначимо, що 78-річна Вів'єн Вествуд - засновниця стилю панк в моді. Так що колекція весна-літо 2020 цілком відповідає "настрою хаосу".

Перша співпраця дизайнер і супермодель вирішили відзначити голосно. Для нової рекламної кампанії Vivienne Westwood Наомі Кемпбелл погодилася знятися повністю голою.

Повністю оголена Наомі Кемпбелл дала розглянути витонченість своєї фігури в кампейні Vivienne Westwood

Подивитися фото повністю голої Наомі можна тут

Модель позує до камери впівоберта, демонструючи ідеальні форми. Дивлячись на британську красуню, виникає бажання як можна швидше записатися в зал!

З "одягу" на Наомі тільки замшеві туфлі на високій шпильці, а також масивний чорний капелюх з тюлю. До речі, тюль - одна з провідних тканин, використовуваних французькими кутюр'є на Тижні високої моди в Парижі (20-23 січня). Раніше редакція LITE пропонувала розглянути топ-11 трендів весни-літа 2020, представлених на модному заході.

Повністю оголена Наомі Кемпбелл дала розглянути витонченість своєї фігури в кампейні Vivienne Westwood

Повністю оголена Наомі Кемпбелл дала розглянути витонченість своєї фігури в кампейні Vivienne Westwood

Повністю оголена Наомі Кемпбелл дала розглянути витонченість своєї фігури в кампейні Vivienne Westwood

Наомі Кемпбелл і Вів'єн Вествуд в новому кампейне дизайнера

На деяких знімках Чорна Пантера модної індустрії позує разом з Вів'єн Вествуд. Британська дизайнерка позує в бежевій асиметричній сукні зі складками. А ось Наомі - в чорній міні сукні.

Ще один герой нової кампанії - чоловік модельєра, Андреас Кронталер.

Повністю оголена Наомі Кемпбелл дала розглянути витонченість своєї фігури в кампейні Vivienne Westwood

Повністю оголена Наомі Кемпбелл дала розглянути витонченість своєї фігури в кампейні Vivienne Westwood

Андреас Кронталер

До речі, автором яскравої фотосесії виступив Юрген Теллер. За першим "штрихами" вже можемо зробити висновок, що нова колекція Вів'єн традиційно порадує "модним хаосом" і поєднанням непоєднуваного. Загалом, одяг для сміливих і впевнених у собі.

Vivienne Westwood весна-літо 2020

Нагадаємо, раніше 49-річна Наомі Кемпбелл у чоботях-панчохах і екстра-міні вразила спокусливою фігурою.

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