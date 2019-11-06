Похожа на Деми Мур: Ефросинина поразила сочным стильным выходом в коже

Маша Ефросинина после мексиканских каникул сразу же приступила к делам и к марафону светских событий. Отметим, что в Мексике телеведущая отдыхала с мужем Тимуром и дочкой Наной, а вот 5-летний сын Саша в дальнюю поездку не смог полететь и остался дома с бабушкой. Вернувшись в Киев, Ефросинина даже Хеллоуин 2019 успела отпраздновать! Ведущая предстала в образе Синьоры Катарины с “мрачным” мейкапом. Поклонники Маши были поражены таким перевоплощением своей любимицы.

Новый образ Ефросининой уже не относится к категории “шок-контента”, но также привлекает не меньше внимания. На новом событии Маша блеснула в стильной брючной комбинации.

Так, Ефросинина посетила показ новой коллекции украинского бренда SIX. Для светского выхода Маша выбрала облегающие черные кожаные брюки. Отметим, что кожа - ведущий тренд осени 2019! Изысканный образ дополняет объемный жакет зеленого цвета. Из аксессуаров - также зеленая сумочка-клатч. Довершают стильный лук черные босоножки на шпильке.

“По светской жизни необходимо соскучиться, чтобы пройти недельный #светскиймарафон”, - подписала серию фото Ефросинина.

Стильная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши пришли в восторг от ее нового образа. Более того, многие принялись комментировать, мол, именно в таком образе Маша очень похожа на голливудскую актрису Деми Мур.

“Тут вы мне похожи на Деми Мур... Шикарная и красивая женщина”

“Мария, Вы выглядите потрясающе!”

“Какая красивая!!!! Процветания вам”

“Какая Вы красивая!!”

“Очень красивый образ”

“Машенька вы шикарная, всегда любуюсь и вдохновляюсь)) да ещё и умная”

“Как всегда Маша великолепна! И Вам так идет изумрудно-зеленый”

“Смарагдовий колір Вам так пасує”

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Ефросинина в купальнике обратилась к хейтерам. Ведущая отметила: "Анорексичкой меня назвать сложно".