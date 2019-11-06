Схожа на Демі Мур: Єфросиніна вразила соковитим стильним виходом в шкірі

Маша Єфросиніна після мексиканських канікул відразу ж приступила до справ і до марафону світських подій. Відзначимо, що в Мексиці телеведуча відпочивала з чоловіком Тимуром і дочкою Наною, а от 5-річний син Саша в дальню поїздку не зміг полетіти і залишився вдома з бабусею. Повернувшись у Київ, Єфросиніна навіть Хелловін 2019 встигла відсвяткувати! Ведуча постала в образі Синьйори Катаріни з "похмурим" мейкапом. Шанувальники Маші були вражені таким перевтіленням своєї улюблениці.

Новий образ Єфросиніної вже не відноситься до категорії "шок-контенту", але також приваблює не менше уваги. На новій події Маша сяяла в стильній брючній комбінації.

Так, Єфросиніна відвідала показ нової колекції українського бренду SIX. Для світського виходу Маша обрала облягаючі чорні шкіряні штани. Зазначимо, що шкіра - провідний тренд осені 2019! Вишуканий образ доповнює об'ємний жакет зеленого кольору. З аксесуарів - також зелена сумочка-клатч. Довершують стильний лук чорні босоніжки на шпильці.

"За світським життям необхідно скучити, щоб пройти тижневий #светскиймарафон", - підписала серію фото Єфросиніна.

Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші прийшли в захват від її нового образу. Більш того, багато взялися коментувати, мовляв, саме в такому образі Маша дуже схожа на голлівудську актрису Демі Мур.

“Тут ви мені схожі на Демі Мур... Шикарна і красива жінка"

"Марія, Ви виглядаєте приголомшливо!"

“Яка гарна!!!! Процвітання вам"

"Яка Ви красива!!"

"Дуже гарний образ"

"Машенька ви шикарна, завжди милуюся і надихаюся)) та ще й розумна"

“Як завжди Маша чудова! І Вам так йде смарагдово-зелений"

"Смарагдовий колір Вам так пасує"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Єфросиніна в купальнику звернулася до хейтерів. Ведуча зазначила: "Анорексічкою мене назвати складно".