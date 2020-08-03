Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица: секреты от стилиста

За окном период активного солнца, а значит нашим глазам не обойтись без солнцезащитных очков. Стилист Анна Ивахненко поделилась советами, которые помогут вам подобрать этот аксессуар так, чтобы он максимально подходил к вашей форме лица.

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Простое правило - добавляем объём там, где его не хватает, с помощью формы, дужки или декора. Также придерживайтесь пропорций: крупное лицо на фоне миниатюрных очков будет выглядеть еще больше.

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Всего существует 6 основных типов лица: круг, овал, сердечко, треугольник, прямоугольник, квадрат.

Овальное лицо

Считается самой правильной формой. Вам идут любые формы, за исключением форм, которые нарушают пропорции лица - слишком массивные или очень маленькие. Попробуйте и экспериментируйте согласно вашего вкуса и тенденций.

Круглое лицо

Имеет самые плавные переходы и примерно одинаковую ширину и высоту лица. Вам лучше выбирать заострённые, квадратные формы. Обратите внимание на классическую оправу Wayfarer. Вытянутые по диагонали – например, актуальные узкие кошачий глаз. Старайтесь, чтобы оправа прикрывала брови. Круглому лицу особенно идут цветные оправы.

Сердцевидное лицо

Его также называют перевернутым треугольником. Лицо отличается более широким лбом и вытянутым острым подбородком. Девушкам с такой формой очень идут закругленные оправы: авиатор, винтажные скругленные формы. Следите, чтобы ширина очков не выходила за линию скулы.

Треугольное лицо

Отличается более широкими выдающимися скулами по отношению ко лбу. Выбирайте очки с более активной верхней частью. Например, с декором по верхней дуге или очки с переходом от темного цвета к светлому в нижней части. Форма маски или скругленного кошачьего глаза будет идеальной.

Квадратное лицо

Имеет примерно одинаковую ширину лобной кости и скулы, короткий подбородок. Любые скругленные и вытянутые формы вам подойдут. Также, как и в случае с круглым лицом, лучше обращать внимание на цветные и светлые оправы, которые не делят визуально и так короткое лицо.

Прямоугольное лицо

Чуть более вытянутое по отношению к квадратному. Можете себе позволить более широкие крупные оправы, чтобы визуально его уменьшить. Выбирайте плавные формы вместо заостренных и жестких.

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

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