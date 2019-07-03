Пляжный ангел: Алессандра Амбросио заворожила невесомым летним образом total white

Алессандра Амбросио, которая регулярно радует поклонников горячими кадрами в бикини, в этот раз представила серию кадров, призванных вдохновить на составление безупречного летнего гардероба. 38-летняя супермодель опубликовала серию фото в роскошном невесомом образе total white. Ансамбль из белоснежного купальника от ее собственного бренда GAL Floripa, декорированного ракушками, а также плиссированной многослойной юбки получился невесомым и стильным. Завершают лук длинные сережки и повязка в волосах – еще один тренд лета, которому следует Алессандра. Знаменитая бразильская красавица весело кружится, демонстрируя свое безупречное тело, а заодно и роскошные переливы ткани на летящей юбке.

Алессандра блистает на страницах Harper’s Bazaar Турция (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Жаркие кадры были сделаны для турецкого Harper’s Bazaar – июльскую обложку этого глянцевого журнала Алессандра представила совсем недавно. На страницах издания она появилась также и в других красочных необычных нарядах. К примеру, темно-синее платье с цветочным принтом, которое продемонстрировало хрупкие плечи, пышную грудь и стройные ноги звезды. Дополнили его солнцезащитные очки в ярко-оранжевой оправе, а также босоножки на устойчивой платформе фиолетого оттенка.

Новая глянцевая обложка супермодели (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На обложке она красуется в похожем платье, но его изюмина – внушительное декольте и длинные рукава с оборкой. Отлично его дополнили босоножки на массивной платформе и устойчивых каблуках, а также высокая прическа. В руках супермодель держит кошку – это животное, уже ставшее негласным символом Турции, добавило обложке нотку изящества и легкости.

Для модели подобрали массу стильных нарядов (фото: instagram.com/alessandraambrosio; instagram.com/harpersbazaarturkiye)

Не обошлось и без жизнерадостного розового. На одном фото модель надела комплект в лиловых тонах, а в руках держит ярко-розовый скейт. Картину дополняют кислотно-зеленые стрелки на веках и волосы, уложенные "пляжными" волнами.