ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue Іспанія

Lite » Мода 22.05.2019 - 11:56
Пляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue Іспанія
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель засипала мережа гарячими образами для глянцю

Белла Хадід продовжує захоплювати шанувальників професійними успіхами і своєї незвичайною красою. Цього разу 22-річна супермодель стала героїнею іспанського Vogue. Потрібно відзначити, що це вже п'ята обкладинка для відомого глянцю за цей рік. Зйомка на березі моря вийшла чуттєвої, стильною і атмосферної – як то і має бути для першої літньої обкладинки. До речі, журнал представив одразу дві: одна чорно-біла в дусі високої моди, а друга яскрава і "жива". Як Vogue, так і сама модель вже виклали в мережу масу кадрів фотосесії. Знімала Беллу знаменитий фешн-фотограф Зої Гроссман.

Пляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue ІспаніяПляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue ІспаніяІспанська Vogue представив дві обкладинки зі знаменитою моделлю (instagram.com/bellahadid)

"Новий Vogue Іспанія, червень 2019-го року. Зо, спасибі тобі за те, що ти є! Твоя енергія, талант, кращий тип перфекціоністських тенденцій плюс твоє хвилювання і любов – це все! Це був неймовірний час, і я дуже рада, що ще багато попереду! Спасибі цій прекрасній команді! Я люблю тебе! @voguespain".

Пляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue ІспаніяПляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue ІспаніяПляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue ІспаніяПляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue ІспаніяПляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue Іспанія22-річна модель засипала мережу гарячими кадрами з нового номера (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла показала масу стильних речей від Paco Rabanne, Miu Miu, Burberry і більш демократичних, включаючи Mango. На більшості фото вона блищить в різноманітних купальниках, демонструючи свою бездоганну спортивну фігуру. Також були кадри, де вона приміряла масу інших важливих предметів літнього гардероба: сріблясту блузку в паєтках, яка допоможе блищати на всіх вечірках, джинсову куртку і червоний светр для прохолодних вечорів, білу сорочку, короткі шорти з високою талією і рожеві широкі штани – для жарких днів.

Пляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue ІспаніяПляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue ІспаніяПляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue ІспаніяПляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue Іспанія

Красуня блищить в пляжній зйомці (фото: instagram.com/bellahadid)

"Дайте мені ковток і пляж, і я щаслива дівчина", – підсумувала красуня під фото, де вона сидить в куртці гірчичного кольору і тримає в руці склянку холодного напою. Прихильники залишилися в захваті від фото, поспішивши поділитися своїми враженнями.

Пляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue Іспанія

Супермодель приміряла масу яскравих чуттєвих образів (фото: instagram.com/bellahadid)

  • Ти дуууже красива, мій ангел.
  • Ідеальна, я люблю тебе.
  • Я в захваті від цієї обкладинки.
  • Ти так прекрасна.
  • Ти виглядаєш такою вільною і милою. Твоя найкраща фотосесія, я так люблю це.
  • Хочу бути як Белла.
  • Це мої улюблені кадри з усіх, де ти знімалася.
  • Дівчина-мрія!
  • О боже!
  • Безумовно, моя улюблена обкладинка.

  • Елегантна і розкішна: Белла Хадід блищить в Каннах в стильному образі Dior

Шикарна: 48-річна Наомі Кемпбелл в розкішному "голому" сукня сяє на American Icon Awards Обережно, гаряче: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила витонченою фігурою в розкішній нижній білизні
Новини України пляжмодамодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся