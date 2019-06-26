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В платье и штанах-юбке: Надя Дорофеева показала топ-4 стильных образа на лето


Дорофеева продемонстрировала, как всегда, безупречное чувство стиля

Надя Дорофеева буквально засыпала поклонников новыми ультра стильными образами на лето. Отметим, что украиская исполнительница не только является солисткой группы "Время и Стекло", но также активно реализовывает себя в fashion-сфере. У Дорофеевой есть свой магазин одежды и бренд. Более того, певица также сотрудничает с украинскими дизайнерами, о чем сообщает своим поклонникам.

И вот, многомиллионная армия поклонников Дорофеевой дождалась от своей любимицы серию новых стильных выходов.

Так, на своей instagram-страничке Дорофеева опубликовала новое фото, на котором демонстрирует стильную новинку сезона. На певице – оригинальные укороченные джинсы голубого цвета, украшенные… кружевной юбкой. Смотрится такое сочетание очень необычно.

Свой образ Дорофеева дополнила босоножками с прозрачными вставками. А также обычной белой футболкой.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

А вот в разделе сториз Надя показала еще больше деталей. К примеру, певица подчеркнула, что новенькие штаны-юбка – это теперь ее новая любовь. Кстати, свой оригинальный лук Дорофеева также дополнила не менее необычной плетеной сумочкой со смайликами из бисера.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Более того, Дорофеева показала еще три образа. На этот раз все три – в платьях. Поначалу Надя покружила в объемном белом платье с баской и оборками. Под платье певица надела синий топ.

Из такой же серии – объемное синее платье. Еще один наряд – черное платье-пиджак с массивными пуговицами. Смотрится очень элегантно.

Стильная Надя Дорофеева в обновках (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева и Monatik зажгли босиком на дне рождения друга. Звездный дуэт исполнил свой хит "Глубоко" в необычном исполнении. К примеру, музыка была немного замедлена, а Дима Монатик даже пел под гитару. Кстати, на звездную вечеринку также пришли Потап и Настя Каменских, Владимир Дантес и Ирина Горовая. 

Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Певица позировала на белоснежной яхте. Дорофеева подчеркнула, что проходит съемка. Однако не уточнила, какая именно и для чего. Так что поклонникам остается ждать раскрытие интриги.

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