У сукні та штанях-спідниці: Надя Дорофєєва показала топ-4 стильних образи на літо

Надя Дорофєєва буквально засипала шанувальників новими ультра стильними образами на літо. Зазначимо, що українська виконавиця не тільки є солісткою групи "Время и Стекло", але також активно реалізовує себе у fashion-сфері. У Дорофєєвої є свій магазин одягу і бренд. Більше того, співачка також співпрацює з українськими дизайнерами, про що повідомляє своїм шанувальникам.

І ось, багатомільйонна армія шанувальників Дорофєєвої дочекалася від своєї улюблениці серію нових стильних виходів.

Так, на своїй instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала нове фото, на якому демонструє стильну новинку сезону. На співачці – оригінальні укорочені джинси блакитного кольору, прикрашені... мереживною спідницею. Виглядає таке поєднання дуже незвично.

Свій образ Дорофєєва доповнила босоніжками з прозорими вставками. А також звичайною білою футболкою.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

А ось в розділі сторіз Надя показала ще більше деталей. Наприклад, співачка підкреслила, що новенькі штани-спідниця – це тепер її нова любов. До речі, свій оригінальний лук Дорофєєва також доповнила не менш незвичайною плетеною сумочкою зі смайликами з бісеру.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Більш того, Дорофєєва показала ще три образи. На цей раз всі три – в сукнях. Спочатку Надя покружляв в об'ємній білій сукні з басками і оборками. Під сукню співачка одягла синій топ.

З такої ж серії – об'ємне синє плаття. Ще один наряд – чорне вбрання-піджак з масивними гудзиками. Виглядає дуже елегантно.

Стильна Надя Дорофєєва в обновках (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва та Monatik запалили босоніж на дні народження друга. Зоряний дует виконав свій хіт "Глубоко" у незвичайному виконанні. Наприклад, музика була трохи вповільнена, а Діма Монатік навіть співав під гітару. До речі, на зіркову вечірку також прийшли Потап і Настя Каменських, Володимир Дантес та Ірина Горова.

До речі, до цього струнка Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику. Співачка позувала на білосніжній яхті. Дорофєєва підкреслила, що проходить зйомка. Однак не уточнила, яка саме і для чого. Так що шанувальникам залишається чекати розкриття інтриги.