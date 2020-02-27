В платье-сетке и с ярким макияжем: Джиджи Хадид восхитила совершенной фигурой в откровенном образе

Джиджи Хадид порадовала новым дефиле, а значит, и новыми снимками в своем микроблоге. Так, девушка приняла участие в показе французского дома высокой моды Lanvin. На подиуме она демонстрировала изысканное платье из полупрозрачной ткани телесного оттенка, расшитое "сеткой" из цветов и камней. Сверху на него было накинуто длинное черное пальто прямого кроя. Дополняли лук аксессуары: красные перчатки, тонкий ремешок на талии, а также серебристая обувь.

Образ получился женственным и страстным еще и благодаря укладке и визажу: волосы модели были завиты крупными локонами и зачесаны назад, а макияж сделан с акцентом на яркие губы в тон перчаткам. Такой образ пришелся по душе подписчикам девушки, которых у нее, к слову, уже более 51 миллиона. "Восхитительна", "великолепна", "королева", – пишут они.

Джиджи Хадид на Неделе моды в Париже (фото: instagram.com/gigihadid)

По прибытии в Париж знаменитая красавица показала еще один яркий образ, но в кэжуал-стиле. Ярко-оранжевого оттенка костюм – узкие брюки и оверсайз-пиджак – она удачно дополнила белой футболкой и белыми кроссовками с оранжевой подошвой. Сама 24-летняя красотка сделала акцент на обуви – она уже давно является лицом американской спортивной компании Reebok. Волосы она собрала в хвост на затылке, а макияж сделала минимальный, в натуральных тонах. Выглядела она столь "сочно" и свежо, что просто взорвала своим образом сеть. "Ты просто светишься!", – не могут не восхищаться подписчики девушки.

Модель обожает яркие образы (фото: instagram.com/gigihadid)

К слову, такой сияющий внешний вид обусловлен не только новинками в гардеробе. Наверняка здесь замешана и личная история. Так, с тех пор как Джиджи возобновила отношения со своим возлюбленным Зейном Маликом, она стала намного более активна в сети. И всегда выглядит довольной и счастливой. Напомним, пара впервые после года разлуки появилась вместе в январе. Сами звезды ничего не постили, но иногда в сториз старшей Хадид мелькают фото с Зейном. Так что, по всей видимости, у пары все отлично.