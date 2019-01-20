Пижама-стайл или "Деми Мур": выбираем лучший пляжный образ Маши Ефросининой в Абу-Даби

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Каждый из образов Маши отличается своим "цветным характером"

Телеведущая Маша Ефросинина провела свой зимний отпуск в солнечном Абу-Даби, куда отправилась вместе с мужем Тимуром Хромаевым и детьми: 14-летней Наной и 4-летним Сашей.

Безусловно, Ефросинина баловала своих поклонников яркими "летними" снимками со столицы ОАЭ. За неделю отдыха ведущая успела сменить несколько стильных пляжных образов: от нарядного платья-вышиванки до открытого бикини с растительным принтом.

LITE предлагает еще раз изучить пляжные образы Ефросининой и выбрать лучший из них.

#1 Яркий плащ с геометрическим принтом и соломенная шляка

Один из первых пляжных выходов Марии в Абу-Даби. "Раскрашивайте моменты", - лаконично подписала снимок Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

#2 Платье-вышиванка

Образ Ефросининой в стильной синей вышиванке с белоснежно-черными узорами произвел фурор в сети. Многие поклонники отметили, что Маше очень к лицу такой цвет (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

#3 Пижама-стайл

Полосатый комбинезон, декорированный перьями, Ефросинина дополнила черными туфлями мюлями в цвет полоскам. Получилось ультрастильно (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

#4 Халат-накидка и бикини изумрудного цвета

Изумрудный плащ-накидка и бикини в тон, черная широкополая шляпа — образ фанаты назвали "просто идеальным" и "божественным" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

#5 Леди в красном

Красное платье в пол с открытыми плечами – один из самых выгодных пляжных выходов Ефросининой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

#6 "Деми Мур"

Ефросинина не так часто публиковала фото в купальниках, демонстрируя спортивную фигуру. Подписчики отметили, что Ефросинина на этом снимке очень похожа на Деми Мур (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина также приняла участие в популярном флешмобе #10yearschallenge и показала, как выглядела 10 лет назад.

Интересно, что позже муж Ефросининой — бизнесмен Тимур Хромаев — опубликовал их совместное фото 10-летней давности.

Видео: LITE