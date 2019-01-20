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Піжама-стайл або "Демі Мур": вибираємо кращий пляжний образ Маші Єфросиніної в Абу-Дабі

Lite » Мода 20.01.2019 - 10:01
Піжама-стайл або "Демі Мур": вибираємо кращий пляжний образ Маші Єфросиніної в Абу-Дабі
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Кожен з образів Маші відрізняється своїм "кольоровим характером"

Телеведуча Маша Єфросиніна провела свою зимову відпустку в сонячному Абу-Дабі, куди вирушила разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дітьми: 14-річної Наною і 4-річним Сашком.

Безумовно, Єфросиніна балувала своїх шанувальників яскравими "літніми" знімками зі столиці ОАЕ. За тиждень відпочинку ведуча встигла змінити кілька стильних пляжних образів: від ошатної сукні-вишиванки до відкритого бікіні з рослинним узором.

LITE пропонує ще раз вивчити пляжні образи Єфросиніної і вибрати кращий з них.

 

#1 Яскравий плащ з геометричним принтом і солом'яний капелюшок

Маша Єфросиніна в різнобарвною накидці

Один з перших пляжних виходів Марії в Абу-Дабі. "Фарбуйте моменти", - лаконічно підписала знімок Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

#2 Сукня-вишиванка

Маша Єфросиніна у блакитній вишиванці

Образ Єфросиніної в стильній синій вишиванці з білосніжно-чорними візерунками справив фурор в мережі. Багато шанувальників відзначили, що Маші дуже до лиця такий колір (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

#3 Піжама-стайл

Піжама-стайл або &quot;Демі Мур&quot;: вибираємо кращий пляжний образ Маші Єфросиніної в Абу-Дабі

Смугастий комбінезон, декорований пір'ям, Єфросиніна доповнила чорними туфлями мюлямі в колір смужок. Вийшло ультрастильно (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

#4 Халат-накидка і бікіні смарагдового кольору

Піжама-стайл або &quot;Демі Мур&quot;: вибираємо кращий пляжний образ Маші Єфросиніної в Абу-Дабі

Смарагдовий плащ-накидка і бікіні в тон, чорний крислатий капелюх — образ фанати назвали "просто ідеальним" і "божественним" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

#5 Леді в червоному

Маша Єфросиніна в червоному платті

Червоне плаття в підлогу з відкритими плечима – один з найбільш вигідних пляжних виходів Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

#6 "Демі Мур"

Єфросиніна в купальнику

Єфросиніна не так часто публікувала фото в купальниках, демонструючи спортивну фігуру. Підписники відзначили, що Єфросиніна на цьому знімку дуже схожа на Демі Мур (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна також взяла участь у популярному флешмобі #10yearschallenge і показала, як виглядала 10 років тому.

Цікаво, що пізніше чоловік Єфросиніної — бізнесмен Тимур Хромаєв — опублікував їх спільне фото 10-річної давності.

Відео: LITE

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