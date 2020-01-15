В бенкет і в світ: Емілі Ратаковскі демонструє два бездоганних образи в різних стилях

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Дівчина засипала мережу фото з коханим

Емілі Ратаковскі – відома любителька експериментів і сміливих виходів. Як відомо, 28-річна красуня обожнює приміряти різні образи і вбрання – від відвертих купальників свого бренду до шикарних суконь від світових кутюр'є. І виглядають вони на ній на всі сто! А цього разу дівчина вирішила продемонструвати, що стримані образи їй теж до лиця.

Емілі і Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Модель, блогер і бізнесвумен поділилася знімками зі своїм коханим. Пара прямувала на вечірку після оголошення переможців 25th Critics' Choice Awards, тому подружжя вбралися урочисто. Дівчина вибрала шифонову міні-сукню, піджак оверсайз білого кольору і доповнила образ великими металевими кільцями-сережками з камінням. А її чоловік обрав класичний піджак в сірому тоні і чорну футболку, офіційність його вбрання розбавили два ланцюжки на шиї.

Емілі виглядала просто приголомшливо! (фото: instagram.com/emrata)

Макіяж Емілі зробила стриманий – в максимально природних тонах, зробивши акцент на шиммері – все обличчя вкрите вологим золотистим блиском і буквально сяє свіжістю. Шанувальники оцінили лук від їхньої улюбленої світської діви і залишили під фото безліч коментарів: «Оце я розумію – вбраняя!», «ТАК цьому обличчю!», «Ти просто ідеальна!»...

Емілі з чоловіком на грі (фото: instagram.com/emrata)

Через кілька днів пара знову порадувала спільним виходом – пара вирушила на баскетбольну гру, щоб підтримати улюблену команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Тепер закохані обрали розслаблені і комфортні вбрання. Емілі наділа блакитні джинси, кроп-топ з модним принтом тай-дай, а завершив образ укорочений темно-синій пуховик. Чоловік красуні вибрав джинси і світшот з кумедним принтом.