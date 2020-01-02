В перьях и с голой грудью: Винни Харлоу показала совершенное тело в пикантном наряде

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Девушка покоряет сеть провокационными образами

Винни Харлоу – одна из самых популярных моделей, которая известна не только своей неординарной внешностью. Еще одна узнаваемая черта красавицы – любовь к откровенным нарядам и желание как можно чаще показывать свое совершенное тело. Винни выходит в люди в «голых» платьях, делает провокационные посты в своем микроблоге и никогда не прочь блеснуть голой грудью.

Винни в соблазнительном образе (фото: instagram.com/winnieharlow)

На новогодней вечеринке она в который раз решила показать свою любовь к пикантным образам. 2020-й год знаменитая канадская модель встретила в соблазнительном красном костюме, напоминающей карнавальный. Красные легинсы с перьями на бедрах и камнями на животе, а также топ с полупрозрачными рукавами, который полностью обнажил грудь модели (ее прикрывали только камни). Завершали образ бежевого оттенка классические туфли, выразительный макияж со стрелками, а также роскошная прическа. «Очень Карибский карнавал на Новый год», – написала звезда.

Новогодний наряд Винни (фото: instagram.com/winnieharlow)

Поклонники поспешили выразить свой восторг от совершенного тела девушки и ее умения быть на высоте в любом наряде. Позже Харлоу добавила несколько фото в компании со знаменитым музыкантом Шоном Комбсом, больше известным как Пи Дидди. Винни опубликовала пару совместных фото, где они обнимаются и смеются. В подписи она оставила лаконичную корону, выражая свое почтение рэперу. По всей видимости, модель пожарила себе на Новый год выступление любимого артиста.

Винни и Пи Дидди (фото: instagram.com/winnieharlow)

Как известно, Винни – большая тусовщица, которая старается не пропустить ни одного значимого музыкального события. Она ходит на все концерты и фестивали, а позже публикует в сети многочисленные видео своих жарких танцев с них. А на Рождество она в компании друзей отправилась на баскетбольную игру.