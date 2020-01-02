В пір'ї і з голими грудьми: Вінні Харлоу показала досконале тіло в пікантному вбранні

Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Дівчина підкорює мережу провокаційними образами

Вінні Харлоу – одна з найпопулярніших моделей, яка відома не тільки своєю неординарною зовнішністю. Ще одна пізнавана риса красуні – любов до відвертого вбрання і бажання як можна частіше показувати своє досконале тіло. Вінні виходить в люди в «голих» сукнях, робить провокаційні пости в своєму мікроблозі і ніколи не проти блиснути голими грудьми.

Вінні у спокусливому образі (фото: instagram.com/winnieharlow)

На новорічній вечірці вона вкотре вирішила показати свою любов до пікантних образів. 2020-й рік знаменита канадська модель зустріла в спокусливому червоному костюмі, що нагадує карнавальний. Червоні легінси з пір'ям на стегнах і камінням на животі, а також топ з напівпрозорими рукавами, який повністю оголив груди моделі (її прикривали тільки каміння). Завершували образ бежевого відтінку класичні туфлі, виразний макіяж зі стрілками, а також розкішна зачіска. «Дуже Карибський карнавал на Новий рік», – написала зірка.

Новорічний образ Вінні (фото: instagram.com/winnieharlow)

Шанувальники поспішили висловити свій захват від досконалого тіла дівчини і її уміння бути на висоті в будь-якому вбранні. Пізніше Харлоу додала кілька фото в компанії зі знаменитим музикантом Шоном Комбсом, більше відомим як Пі Дідді. Вінні опублікувала кілька спільних фото, де вони обіймаються і сміються. У підписі вона залишила лаконічну корону, висловлюючи свою повагу реперу. Скоріше за все, модель подарувала собі на Новий рік виступ улюбленого артиста.

Вінні і Пі Дідді (фото: instagram.com/winnieharlow)

Як відомо, Вінні – велика тусовщиця, яка намагається не пропустити жодної значущої музичної події. Вона ходить на всі концерти та фестивалі, а пізніше публікує в мережі численні відео своїх палких танців з них. А на Різдво вона в компанії друзів вирушила на баскетбольну гру.