ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В пір'ї і з голими грудьми: Вінні Харлоу показала досконале тіло в пікантному вбранні

Lite » Мода 02.01.2020 - 17:31
В пір'ї і з голими грудьми: Вінні Харлоу показала досконале тіло в пікантному вбранні
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Дівчина підкорює мережу провокаційними образами

Вінні Харлоу – одна з найпопулярніших моделей, яка відома не тільки своєю неординарною зовнішністю. Ще одна пізнавана риса красуні – любов до відвертого вбрання і бажання як можна частіше показувати своє досконале тіло. Вінні виходить в люди в «голих» сукнях, робить провокаційні пости в своєму мікроблозі і ніколи не проти блиснути голими грудьми.

В пір'ї і з голими грудьми: Вінні Харлоу показала досконале тіло в пікантному вбранніВінні у спокусливому образі (фото: instagram.com/winnieharlow)

На новорічній вечірці вона вкотре вирішила показати свою любов до пікантних образів. 2020-й рік знаменита канадська модель зустріла в спокусливому червоному костюмі, що нагадує карнавальний. Червоні легінси з пір'ям на стегнах і камінням на животі, а також топ з напівпрозорими рукавами, який повністю оголив груди моделі (її прикривали тільки каміння). Завершували образ бежевого відтінку класичні туфлі, виразний макіяж зі стрілками, а також розкішна зачіска. «Дуже Карибський карнавал на Новий рік», – написала зірка.

В пір'ї і з голими грудьми: Вінні Харлоу показала досконале тіло в пікантному вбранніНоворічний образ Вінні (фото: instagram.com/winnieharlow)

Шанувальники поспішили висловити свій захват від досконалого тіла дівчини і її уміння бути на висоті в будь-якому вбранні. Пізніше Харлоу додала кілька фото в компанії зі знаменитим музикантом Шоном Комбсом, більше відомим як Пі Дідді. Вінні опублікувала кілька спільних фото, де вони обіймаються і сміються. У підписі вона залишила лаконічну корону, висловлюючи свою повагу реперу. Скоріше за все, модель подарувала собі на Новий рік виступ улюбленого артиста.

В пір'ї і з голими грудьми: Вінні Харлоу показала досконале тіло в пікантному вбранніВ пір'ї і з голими грудьми: Вінні Харлоу показала досконале тіло в пікантному вбранніВінні і Пі Дідді (фото: instagram.com/winnieharlow)

Як відомо, Вінні – велика тусовщиця, яка намагається не пропустити жодної значущої музичної події. Вона ходить на всі концерти та фестивалі, а пізніше публікує в мережі численні відео своїх палких танців з них. А на Різдво вона в компанії друзів вирушила на баскетбольну гру.

В бікіні і обіймах коханого: Алессандра Амброссіо показала жаркі кадри з відпочинку Дуже мило! Ешлі Грем опублікувала фото свого темношкірого малюка
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся