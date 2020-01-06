Первый выход: Кейт Миддлтон удивила непривычным образом в шляпе-федоре и пестром пальто

Новогодние выходные для семьи Кейт Миддлтон и принца Уильяма пролетели быстро. 5 января состоялась первая церковная служба в 2020 году для королевской семьи. На которой, однако, так и не были замечены герцог и герцогиня Сассекские. Меган Маркл и принц Гарри решили и в новом году перечить традициям королевской семьи. Меган и Гарри с сыном Арчи все еще находятся в Канаде, где проводят свои зимние каникулы. И даже во время отдыха успевают попадать на первые полосы газет. К примеру, во время обычной прогулки в парке Меган Маркл и принц Гарри помогли паре влюбленных сделать фото. О чем сразу же стало известно журналистам.

Ну а пока герцоги Сассекские отдыхают в Канаде, Кейт Миддлтон и принц Уильям “на всех парах” врываются в трудовые будни монаршей семьи. К слову, вместе с королевой Елизаветой II! Большая семья отправилась на первую в новом году церковную службу, которая прошла в часовне в Сандригеме. Как обычно, внимание СМИ было приковано к образу герцогини Кембриджской.

Для стильного выхода Кэтрин выбрала образ в фиолетовых тонах, дополнив его весьма непривычным для себя аксессуаром. Однако по порядку.

Известно, что фиолетовый - любимый оттенок монархов. Согласно своей “символике” она ассоциируется с королевской властью. Супруга принца Уильяма примерила приталенное пальто с сиреневым отливом от бренда Roksanda Ilincic. Цвет ее образа был более приглушенным.

Вместе с пальто пестрой расцветки Миддлтон “подружила” яркую темно-синюю шляпу-федору от Hicks & Brown. Этот головной убор подходит многим женщинам. Однако редкие представительницы британской королевской семьи выбирают именно его в качестве аксессуара.

Еще одна заметная деталь образа - сапожки-чулки от любимого бренда Stuart Weitzman. В целом образ получился очень оригинальный и непривычный.

Скриншоты: instagram.com/royal.addicted

Напомним, брат Кейт Миддлтон с красоткой-невестой устроил роскошный отдых на острове Сент-Барт.