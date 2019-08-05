Перша завжди: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми ефектним нарядом

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

21-річна красуня підігріває інтерес до колекції

Кайлі Дженнер, яка нещодавно оголосила про запуск нової колекції косметики, зайнялася її промо. Як відомо, лінія присвячена грошам, так що для її рекламної кампанії зірці підібрали сукню від Moschino з "доларових" принтом. З відкритими плечима, оборкою по краю і високими рукавичками, вона зробило Кайлі схожою на кінозірку минулих років.

До сукні їй підібрали туфлі такого ж забарвлення. Виглядала зірка неймовірно яскраво і десь навіть зухвало. Те, що потрібно для такої гучної рекламної кампанії! З моменту оголошення про колекції You're So Money Baby Кайлі намагається всіляко прикувати до себе увагу. Вона показала нові кадри зі зйомки, всі продукти, а також ефект від них.

Кайлі в рекламній кампанії (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Четверта щорічна колекція до дня народження запускається всього через 1 тиждень! 8/10. Переконайтеся, що ви завели свої будильники! Що робить ці колекції такими особливими, так це те, що вони приходять і йдуть. Як тільки вона пішла, вона пішла!", – натякнула Кайлі на те, що бажаючі придбати колекцію повинні бути напоготові.

Кайлі в новому вбранні (фото: instagram.com/kyliejenner)

У вихідні 21-річна красуня дозволила собі відпочити. Вона вирушила у світ, примірявши не менш яскраве вбрання, що для своєї нової колекції. Кайлі одягла джинси, короткий з топ V-подібним вирізом і газетним принтом від Dior, зав'язаний вузлом, а доповнила все кокетлива сумочка у формі сердечка від Chanel. Волосся вона зібрала в пучок, доповнила лук великими сережками, модними сьогодні шпильками. А завершив образ макіяж з чуттєвими губами і виразними стрілками. "Щаслива неділя", – дівчина підписала знімок. Шанувальники тут же засипали її захопленнями, називаючи "першою", "кращою" і просто незрівнянною".

Епатажна колекція (фото: instagram.com/kyliejenner)

А ось день сестер, який з розмахом відзначила Кім Кардашьян, Кайлі також не обійшла стороною. Вона запросила усіх на сайт, оголосивши розпродаж 40%. А потім показала зворушливі відео, де вони з Кендалл та іншими членами сім'ї малюють милі картинки на майстер-класі.