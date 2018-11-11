Паризький тиждень моди: блогер розкрутив неіснуючий бренд

Відео: (youtube.com/[QUEENSxPAPALAM])

Georgio Paviani — неіснуючий бренд одягу, який продається на ринках Європи. Блогер придбав кілька пар джинсів Georgio Paviani і відправився на Паризький тиждень моди, де став загальним обожнювачем і розкрутив бренд в колах модної еліти. Про це він розповів у своєму блозі на YouTube-каналі VICE.

Блогер розповів, що він дуже захопився неіснуючими брендами і найбільше йому сподобався Georgio Paviani. Тоді він вирішив стати цим Джоджіо Певіані і принести цьому бренду максимальну популярність.

Він створив сайт бренду, зробив візитки, придбав кілька пар джинсів цього бренду і відправився на Паризький тиждень моди. Блогер активно роздавав свої візитки, спілкувався з моделями, веселився і з'являвся на різних вечірках в образі Певіані.

Блогер вирішив знайти справжнього Джоджіо Певіані, щоб познайомитися з творцем бренду. І він його знайшов. Ним виявився власник однієї з крамниць у Лондоні. Блогер приготував для його бренду фотосесію зі всесвітньо відомими моделями.

Раніше ми писали, як змінювалася жіноча краса протягом десятиліть.

Нагадаємо, що у столиці стартував дитячий тиждень моди.

Відео: (video.rbc.ua)