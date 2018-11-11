ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Паризький тиждень моди: блогер розкрутив неіснуючий бренд

Lite » Стиль і мода 11.11.2018 - 17:20

Відео: (youtube.com/[QUEENSxPAPALAM])

Georgio Paviani — неіснуючий бренд одягу, який продається на ринках Європи. Блогер придбав кілька пар джинсів Georgio Paviani і відправився на Паризький тиждень моди, де став загальним обожнювачем і розкрутив бренд в колах модної еліти. Про це він розповів у своєму блозі на YouTube-каналі VICE.

Блогер розповів, що він дуже захопився неіснуючими брендами і найбільше йому сподобався Georgio Paviani. Тоді він вирішив стати цим Джоджіо Певіані і принести цьому бренду максимальну популярність.

Він створив сайт бренду, зробив візитки, придбав кілька пар джинсів цього бренду і відправився на Паризький тиждень моди. Блогер активно роздавав свої візитки, спілкувався з моделями, веселився і з'являвся на різних вечірках в образі Певіані.

Блогер вирішив знайти справжнього Джоджіо Певіані, щоб познайомитися з творцем бренду. І він його знайшов. Ним виявився власник однієї з крамниць у Лондоні. Блогер приготував для його бренду фотосесію зі всесвітньо відомими моделями.

Раніше ми писали, як змінювалася жіноча краса протягом десятиліть.

Нагадаємо, що у столиці стартував дитячий тиждень моди.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України блогерстильмодапарижская неделя моды
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся