Весь в папу: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, чем увлекается ее 2-летний сын от Джейсона Стетхэма

Роузи Хантингтон-Уайтли редко показывает своего сына от Джейсона Стетхэма, но зато в такие минуты поклонники просто счастливы! Несколько часов назад знаменитая британская красавица продемонстрировала новые трогательные кадры с малышом. Молодая мама обнимается и играет с сыном, лежа в постели. На фото Джек Оскар еще совсем малыш. А сама Роузи выглядит просто превосходно – безупречный макияж, укладка, маникюр…

Съемка приурочена к рекламе детского бренда по уходу за кожей детей Pipette. «Наш любимый ритуал перед сном. Просто немного масла @pipettebaby Baby Oil на эти маленькие ножки каждую ночь».

Роузи с сыном (фото: instagram.com/rosiehw)

А в сториз модель добавила пару кадров из текущей жизни. Что первое бросается в глаза: сын от знаменитого голливудского актера Джейсона Стетхэма заметно подрос и выглядит уже вполне сформировавшейся личностью. Как обычно, Роузи не стала показывать лицо малыша, он отвернут от камеры. Зато отлично видно, что ребенок увлекается боксом. Джек, одетый в шорты и футболку, в огромных перчатках, выглядит не менее мужественно, чем его знаменитый отец. Так что наверняка подрастает или будущий чемпион, или герой боевиков.

Джек обожает бокс (фото: instagram.com/rosiehw)

Сама Роузи за материнскими заботами не забывает о своем бизнесе. Девушка снимает все новые туториалы по макияжу и стилю. А на днях показала новый горячий образ. Роузи надела прямо на голое тело свободного кроя пиджак, который дополнила крупными солнцезащитными очками и бусами с крупной подвеской. «Теневой бизнес», – написала она. Поклонники просто засыпали ее лайками и комплиментами. «Ты всегда самая стильная», «как шикарно», «супер» – не могут успокоиться они.

Модель не устает вдохновлять (фото: instagram.com/rosiehw)

Также модель, как настоящий эстет, не забывает делиться вдохновляющими постами с изображением интерьеров, природы и деталей гардероба.