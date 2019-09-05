Весь в тата: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, чим захоплюється її 2-річний син від Джейсона Стетхема

Малюк помітно підріс!
Роузі Хантінгтон-Уайтлі рідко показує свого сина від Джейсона Стетхема, зате в такі хвилини шанувальники просто щасливі! Кілька годин тому знаменита британська красуня продемонструвала нові зворушливі кадри з малюком. Молода мама обіймається і грає із сином, лежачи в ліжку. На фото Джек Оскар ще зовсім малюк. А сама Роузі виглядає просто чудово – бездоганний макіяж, укладка, манікюр...
Зйомка приурочена до реклами дитячого бренду по догляду за шкірою дітей Pipette. «Наш улюблений ритуал перед сном. Просто трохи олії @pipettebaby Baby Oil на ці маленькі ніжки кожну ніч».
А в сторіз модель додала пару кадрів з поточного життя. Що перше кидається в очі: син знаменитого голлівудського актора Джейсона Стетхема помітно підріс і виглядає вже цілком сформованою особистістю. Як зазвичай, Роузі не стала показувати обличчя малюка, він відвернуть від камери. Зате добре видно, що дитина захоплюється боксом. Джек, одягнений у шорти та футболку, у величезних рукавицях, виглядає не менш мужньо, ніж його знаменитий батько. Так що напевно підростає або майбутній чемпіон, або герой бойовиків.
Сама Роузі за материнськими турботами не забуває про свій бізнес. Дівчина знімає всі нові туторіали по макіяжу і стилю. А днями показала новий гарячий образ. Роузі наділа прямо на голе тіло вільного крою піджак, який доповнила великими сонцезахисними окулярами і намистом з великої підвіскою. «Тіньовий бізнес», – написала вона. Шанувальники просто засипали її лайками і компліментами. «Ти завжди найстильніша», «як шикарно», «супер» – не можуть заспокоїтися вони.
Також модель, як справжній естет, не забуває ділитися надихаючими постами з зображенням інтер'єрів, природи і деталей гардеробу.