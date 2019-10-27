Памятка стильного модника: как скрыть недостатки и выглядеть на все сто

Хотите всегда выглядеть модно, при этом скрыть свои недостатки и подчеркнуть достоинства? Вам поможет памятка стильного модника, которой стилист под псевдонимом "Екатерина Мамапостилю" поделилась на своей странице в Instagram.

Эти советы подойдут каждой женщине и помогут вам правильно подобрать себе гардероб.

1.​ ​Делим себя на отделы: голова, торс, бедра, руки, ноги.



2.​ ​Части рассматриваем внимательно.



3.​ ​Выявляем дефекты. ЗАПИСЫВАЕМ!



4.​ ​Смотрим на самые широкие части всех отделов. ЗАПИСЫВАЕМ! Ищем варианты, как скрыть все широкие дефекты. ​Это может быть овал лица слишком круглый, большой обхват рук, широкие плечи. Широкая талия, бедра, икры. Находим.



Иллюстративное фото (instagram.com/fashi0n_inf0)⠀

5.​ ​Смотрим, что актуально (19-й год это 40 модных тенденций). Смотрим ведущих модельеров (Donna Karan, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Vera Wang, Chanel, Dior, ​ Armani, Versace, CalvinKlein, Alexander McQueen, Valentino, Cavalli,MaxMara, также украинских). Посмотреть коллекции это уже БОЛЬШАЯ работа. На подсознательном уровне эта инфа остается и вы, когда слоняетесь между "рядами одежд", отсеиваете откровенно плохое.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

6.​ ​Смотрим, что есть у нас из "модно-утвержденного" воговского списка.



7.​ ​Составляем список СВОИХ повседневных вещей. Составляем список, что надо докупить, чтобы составить комплекты с повседневными вариантами. У вас есть серый свитер, посмотрите с чем свитер может сочетаться, например кожаные брюки. Какой стиль в одежде вам нравится. (Это важно, стилей больше 50-ти, подумайте. Какой фасон черных кожаных брюк скроет ваши широкие места (бедра, щиколотки - например) Может у вас уже есть ЭТИ брюки, просто вы ленитесь потратить время и разобрать каждую тряпичную душу.



8.​ ​Дальше легко. Ищите онлайн, то что не достаёт, только уже именно для своего телосложения, для своих широт. Приходите мерить, либо звоните в магазин, узнаете о наличии. Также обстоят дела и с теми, кто "у меня нет магазинов, я боюсь заказывать". Идите на рынок, нет на вашем рынке, заказывайте на АСОС или SHEIN.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Полезные детали:

Бедра: Сумка на уровне бедер (обращайте внимание на длину ремня сумки). Карманы (прорезные, с клапаном, на молнии, с листочкой, карман обманка, карман-щель, всегда смотрите на сколько они привлекают внимание, их размер). Брючный костюм (цвет, сезон, в полоску, в клетку, форма пиджака (укороченный, с объемными плечами, приталенный, прямой, длинный, мужской, оверсайз), длина брюк (шорты, укороченные, удлиненные), спортивные варианты костюмов, оверсайзные, пижамные). Джинсы (прямые, клеш, бойфренд, слим, укороченные, мам, широкие).



Юбка (карандаш, А-силуэт,тюльпан, бочонок, колокол, солнце, клинка,в складку, плиссированная​ юбка). Разрезы на юбке (сбоку, спереди, сзади). Длина (макси, мини, миди). Ткань. Фактура. Шорты(короткие, велосипедки, бермуды).

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Ноги: Колготки(цвет, принт). Форма брюк (прямые, укороченные, клеш, зауженные, расширенные книзу от бедра). Длина юбок. Ботинки(шнурки, молния).

Виды ботинок (Апрески, балетки, бабуши, биркенштоки, босоножки, ботильоны. Ботфорты, броги, винклпикеры, веллингтоны, дезерты, дерби, джекбуты. Джодпуры, кеды, кроксы, кроссовки, лабутены, лодочки, лоферы. Луноходы, Мери-Джейн, мокасины, монки, мюли, мыльницы, оксфорды, пантолеты, пулены, ридинги, сабо, сандалии, сапоги-казаки, сапоги-чулки, слиперы, слипоны, сникерсы, стилеты, тимберленды, угги, хайкеры, челси, чешки, эспадрильи).



Ко всей обуви вопрос, удобно? Цвет? Каблук? Могу померить? Как буду себя чувствовать? Как они в моей климат.зоне? Какая у меня жизнь на данный момент времени (активная, пассивная или я много путешествую)?



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Ваш образ - это ваш стиль, ваша индивидуальность, ваш подход, ваш дом и ваш характер!

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