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Отпадний капелюшок! Смілива Катя Осадча здивувала мережу екстравагантним аксесуаром

Lite » Мода 03.09.2019 - 14:56
Отпадний капелюшок! Смілива Катя Осадча здивувала мережу екстравагантним аксесуаром
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча підкорила незвичайним головним убором

Катя Осадча – давня шанувальниця капелюшків. В її обширній колекції переважають головні убори від українських дизайнерів, а їх різноманітності і оргінальности може позаздрити будь-яка екстравагантна модниця. Практично ні один вихід у світ не обходитися без характерного аксесуара. Наприклад, на відкритті Ukrainian Fashion Week Катя також з'явилася перед гостями в элегатном образі з крислатим білим капелюшком. Але на свіжому фото головний убір теледіви по-справжньому здивував її шанувальників.

Катя позувала в незвичайній компанії. Вона гладить коня, який, схоже, абсолютно не проти компанії ведучої. На Каті – білосніжне стримане і лаконічне плаття з широким рукавом три чверті. Талія підкреслена м'яким тканинним поясом, а на грудях – скромний розріз, який йде вниз від овальної горловини вбрання.

Особливої уваги заслуговує капелюшок, яка по всій оригінальності нітрохи не поступається попереднім сміливим головним уборам зірки. Аксесуар у вигляді величезного листка з "крапельками роси", на якому сидить равлик з синьо-жовтим панциром.

Отпадний капелюшок! Смілива Катя Осадча здивувала мережу екстравагантним аксесуаром

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Модні покази тривають", - коротко підписала кадр Катя.

Фото викликало непідробний інтерес у підписників зірки. Вони тут же звернули увагу на екстравагантний капелюшок.

  • Капелюх отпадний
  • Вау!
  • Капелюшок неперевершений
  • Супер капелюх
  • Виглядає мега круто! Сміливо і стильно!
  • Такий капелюшок вперше бачу! Правильно його носити може тільки Катя!

    Отпадний капелюшок! Смілива Катя Осадча здивувала мережу екстравагантним аксесуаром

    Отпадний капелюшок! Смілива Катя Осадча здивувала мережу екстравагантним аксесуаром

    Отпадний капелюшок! Смілива Катя Осадча здивувала мережу екстравагантним аксесуаром

    Скріншот коментарів

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