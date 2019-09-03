Отпадний капелюшок! Смілива Катя Осадча здивувала мережу екстравагантним аксесуаром

Телеведуча підкорила незвичайним головним убором
Катя Осадча – давня шанувальниця капелюшків. В її обширній колекції переважають головні убори від українських дизайнерів, а їх різноманітності і оргінальности може позаздрити будь-яка екстравагантна модниця. Практично ні один вихід у світ не обходитися без характерного аксесуара. Наприклад, на відкритті Ukrainian Fashion Week Катя також з'явилася перед гостями в элегатном образі з крислатим білим капелюшком. Але на свіжому фото головний убір теледіви по-справжньому здивував її шанувальників.
Катя позувала в незвичайній компанії. Вона гладить коня, який, схоже, абсолютно не проти компанії ведучої. На Каті – білосніжне стримане і лаконічне плаття з широким рукавом три чверті. Талія підкреслена м'яким тканинним поясом, а на грудях – скромний розріз, який йде вниз від овальної горловини вбрання.
Особливої уваги заслуговує капелюшок, яка по всій оригінальності нітрохи не поступається попереднім сміливим головним уборам зірки. Аксесуар у вигляді величезного листка з "крапельками роси", на якому сидить равлик з синьо-жовтим панциром.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
"Модні покази тривають", - коротко підписала кадр Катя.
Фото викликало непідробний інтерес у підписників зірки. Вони тут же звернули увагу на екстравагантний капелюшок.
Скріншот коментарів
Раніше Катя Осадча показу стильний вихід у світ в компанії чоловіка Юрія Горбунова.