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Особенно шикарно: Лилия Ребрик показала, как носить тренд лета за 1920 грн

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Ведущая рассекретила, как предпочитает отдыхать

Лилия Ребрик мастерски совмещает любимую работу и семью – невзирая на карантин, ее жизнь бьет ключом. Ведущая снимается в новом сезоне сериала "Великі Вуйки" и через неделю выходит в прямой эфир на родном канале "Україна". Артистка ежедневно меняет студийные наряды и радует поклонников новыми образами от украинских брендов, которые те с интересом изучают. В этот раз звезда показала, как носить тренд лета 2020, ставший уже доброй классикой, – платье-рубашку натурального оттенка. Соответствующее фото появились на страничке в Instagram программы "Ранок з Україною".

Теледива выбрала наряд кофейного оттенка с накладными карманами на груди и с кокетливыми высокими разрезами по бокам от бренда Solh, стоимость 1920 грн, который дополнила поясом в тон и золотистыми массивными свисающими серьгами. Образ она довершила лодочками молочного оттенка. В макияже также преобладают оттенки теплой коричнево-бежевой гаммы.

Скриншот: instagram.com/solh.ua

"Дуже люблю саме море. Але летіти прямо зараз не ризикнула б. Та й узагалі цього року краще повідпочиваю удома. Між роботою та зйомками", – призналась Лилия.

Лилия Ребрик восхитила появлением в классичеком платье-рубашке (фото: instagram.com/ranok_ua)

Комментаторы оставили немало комплиментов в адрес любимой ведущей.

  • Красуня
  • Вы сегодня особенно шикарно выглядите
  • Вау, вижу Ваши ноги. Вам в коротком хорошо
  • Йоу, супер платье, красота
  • Красиві-зачаровані,стрункі
  • Дуже класна сукня

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Лилия Ребрик рассказала об отцовских качествах своего мужа и его неоценимой поддержке в вопросах воспитания детей.

Автор: Lite

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