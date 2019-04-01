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Ослепительна: Бейонсе восхитила роскошным белым нарядом от BALMAIN

Lite » Мода 01.04.2019 - 15:31
Ослепительна: Бейонсе восхитила роскошным белым нарядом от BALMAIN
Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Певица получила очередную награду и продемонстрировала новый образ

Не успели Бейонсе и Джей Зи отметить одну победу (на прошлой неделе певица получила награду от GLAAD Media Awards за вклад в борьбу за равноправие сексуальных меньшинств), как вновь стали триумфаторами. 30 марта в Лос-Анджелесе прошла юбилейная, 50-я премия NAACP Image Awards, организованная Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения. Ее цель – поощрение деятелей киноиндустрии, театра, музыка и литературы.

Бейонсе стала победительницей в номинации "Артист года", а ее супруг получил специальную премию – за достижения на государственной службе. К слову, это не первая награда Бейонсе от GLAAD Media Awards, в 2004-м году певица уже удостаивалась этой чести. Что, тем не менее, не сделало ее выход менее торжественным и радостным.

Бейонсе и Джей-Зи

Бейонсе и Джей-Зи на церемонии NAACP Image Awards (фото: instagram.com/beyonce)

Так, на церемонию она пришла в роскошном элегантном белом костюме, который многочисленные СМИ и модные издания уже назвали одним из самых стильных и удачных ее нарядов. Для выхода королева r&b выбрала белое боди, сверху на которое надела длинное белое платье ассиметричного кроя с поясом на талии, обнажающее ноги и одно плечо – наряд из кутюрной весенней коллекции Balmain. Дополнила образ белая широкополая шляпка, утонченные серебристые босоножки на шпильке, крупные серьги, пышная прическа и макияж в коричневых тонах.

Бейонсе в костюме Balmain

Бейонсе в костюме Balmain (фото: instagram.com/beyonce)

Balmain

Рэпер, как всегда, остался верен себе, выбрав для вечера классический темный костюм, который дополнил крупными синими часами. Смотрелась пара более чем эффектно. "У меня нет слов", "Я горжусь вами!", "Вы лучшие", "Я сражен наповал", "Они просто слишком прекрасны, я не могу с этим справиться", – поспешили оставить восторженные комментарии поклонники на странице певицы в Instagram, где она опубликовала несколько снимков. К слову, многие отметили, что смотрятся Бойонсе и Джей-Зи, словно молодожены.

Среди других знаменитостей, посетивших ивент, были Люпита Нионго, Виола Дэвис, Керри Вашингтон, Кейт Бекинсейл и многие другие. К слову, Кейт, которая выбрала для церемонии длинное "голое" платье, также наделала много шума в сети.

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