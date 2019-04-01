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Сліпуча: Бейонсе захопила розкішним білим вбранням від BALMAIN

Lite » Мода 01.04.2019 - 15:31
Сліпуча: Бейонсе захопила розкішним білим вбранням від BALMAIN
Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Співачка отримала чергову нагороду і продемонструвала новий образ

Не встигли Бейонсе і Джей Зі відзначити одну перемогу (минулого тижня співачка отримала нагороду від GLAAD Media Awards за внесок у боротьбу за рівноправність сексуальних меншин), як знову стали тріумфаторами. 30 березня в Лос-Анджелесі пройшла ювілейна, 50-я премія NAACP Image Awards, організована Національною асоціацією сприяння прогресу кольорового населення. Її мета – заохочення діячів кіноіндустрії, театру, музики і літератури.

Бейонсе стала переможницею в номінації "Артист року", а її чоловік отримав спеціальну премію за досягнення на державній службі. До речі, це не перша нагорода Бейонсе від GLAAD Media Awards, в 2004-му році співачка вже удостоювався цієї честі. Що, тим не менш, не зробило її вихід менш урочистим і радісним.

Бейонсе і Джей-Зі

Бейонсе і Джей-Зі на церемонії NAACP Image Awards (фото: instagram.com/beyonce)

Так, на церемонію вона прийшла в розкішному елегантному білому костюмі, який численні ЗМІ та модні видання вже назвали одним з найстильніших і вдалих її нарядів. Для виходу королева r&b обрала біле боді, зверху на яке одягла довгу білу сукню асиметричного крою з поясом на талії, вона оголює ноги і одне плече – наряд з кутюрної весняної колекції Balmain. Доповнили образ біла крислатий капелюшок, витончені сріблясті босоніжки на шпильці, великі сережки, пишна зачіска і макіяж в коричневих тонах.

Бейонсе в костюмі Balmain

Бейонсе в костюмі Balmain (фото: instagram.com/beyonce)

Balmain

Репер, як завжди, залишився вірний собі, вибравши для вечора класичний темний костюм, який доповнив великими синім годинником. Виглядала пара більш ніж ефектно. "У мене немає слів", "Я пишаюся вами!", "Ви найкращі", "Я убитий наповал", "Вони просто занадто прекрасні, я не можу з цим впоратися", – поспішили залишити захоплені коментарі шанувальники на сторінці співачки в Instagram, де вона опублікувала кілька знімків. До речі, багато відзначили, що виглядають Бойонсе і Джей-Зі, наче молодята.

Серед інших знаменитостей, які відвідали івент, були Люпіта Ніонго, Віола Девіс, Керрі Вашингтон, Кейт Бекінсейл і багато інших. До речі, Кейт, яка вибрала для церемонії довгу "голу" сукню, також наробила багато шуму в мережі.

Нагадаємо, раніше Бейонсе в комапнії Jay-Z блиснула пишними грудьми і екстремальним декольте.

Також стильні Бейонсе і Джей-Зі оригінально звернулися до британцямна тлі портрета Меган Маркл в ролі Мони Лізи.

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