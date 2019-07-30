Ослепительна! 44-летняя Ева Лонгория покорила сеть стройной фигурой в облегающем платье

Ева Лонгория в последнее время выглядит просто безупречно, чем весьма радует поклонников. Напомним, актриса, которая в прошлом году стала мамой, во время беременности сильно набрала в весе. Восстановить фигуру 44-летней актрисе оказалось не так и просто. Еве пришлось полностью перестроить режим питания и усердно заниматься разными видами спорта. Но результат того стоил! Сегодня звезда, без сомнения, выглядит даже лучше, чем до родов. Свою постройневшую фигуру актриса старается продемонстрировать с помощью эффектных нарядов.

Ева Лонгория в новом безупречном образе (фото: instagram.com/evalongoria)

Сейчас по миру проходит премьера фильма "Дора и Затерянный город", и Ева блистает на мероприятиях по разным городам в невероятных стильных нарядах. Изумрудный комбинезон, лаконичное стильное платье молочного оттенка, черный костюм… Каждый образ был продуман до последней детали, а потому тепло принят всеми модными порталами. На днях Лонгория показала очередной необычный лук, который буквально ослепил всех.

Ева на премьере (фото: instagram.com/evalongoria)

Для очередного выхода в свет Ева выбрала ярко-желтое платье от Vitor Zerbinato с открытыми плечами и необычным декольте, которое сделало Лонгорию настоящей звездой вечера. Наряд подчеркнул не только золотистый оттенок кожи знойной красотки, но и ее узкую талию, пышную грудь и стройные ноги. Дополнили лук белые босоножки с тонкими ремешками на шпильках от Stuart Weitzman, лаконичные серьги и ярко-белый маникюр им в тон. Волосы звезда убрала в пучок, выпустив пару прядей.

Ева – настоящая икона стиля (фото: instagram.com/evalongoria)

Этот наряд вызвал просто бурю восторгов в сети, только на странице Евы в Instagram подписчики устроили настоящий праздник лайков и приятных комментариев, касающихся как внешнего вида звезды, так и ее безупречного платья. Они продолжают сыпаться до сих пор. Впрочем, как и фото Евы в разных ракурсах, которыми она снабжает фолловеров.

Кстати, наряд Еве так запал в душу, что она не удержалась от эмоций. "Это однозначно один из моих любимых луков! Это так весело... Цвет... Стиль... все!..", – написала Лонгория под одним из фото.