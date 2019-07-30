Сліпуча! 44-річна Єва Лонгорія підкорила мережу стрункою фігурою у відвертій сукні

Єва Лонгорія останнім часом виглядає просто бездоганно, чим дуже радує шанувальників. Нагадаємо, актриса, яка минулого року стала мамою, під час вагітності сильно набрала вагу. Відновити фігуру 44-річній актрисі виявилося не так і просто. Єві довелося повністю перебудувати режим харчування і старанно займатися різними видами спорту. Але результат того коштував! Сьогодні зірка, без сумніву, виглядає навіть краще, ніж до пологів. Свою струнку фігуру актриса намагається продемонструвати за допомогою ефектних костюмів.

Єва Лонгорія в новому чудовому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

Зараз по світу проходить прем'єра фільму "Дора і Загублене місто", і Єва блищить на заходах по різним містам в неймовірних стильних вбраннях. Смарагдовий комбінезон, лаконічне стильне плаття молочного відтінку, чорний костюм... Кожен образ був продуманий до останньої деталі, а тому тепло прийнятий всіма модними порталами. Днями Лонгорія показала черговий незвичайний лук, який буквально засліпив усіх.

Єва на прем'єрі (фото: instagram.com/evalongoria)

Для чергового виходу в світ Єва вибрала яскраво-жовту сукню від Vitor Zerbinato з відкритими плечима і незвичайним декольте, яка зробила Лонгорію справжньою зіркою вечора. Вбрання підкреслило не тільки золотистий відтінок шкіри спекотної красуні, але і її вузьку талію, пишні груди і стрункі ноги. Доповнили лук білі босоніжки з тонкими ремінцями на шпильках від Stuart Weitzman, лаконічні сережки і яскраво-білий манікюр їм в тон. Волосся зірка прибрала в пучок, випустивши пару пасом.

Єва – справжня ікона стилю (фото: instagram.com/evalongoria)

Цей наряд викликав просто бурю захоплення у мережі, тільки на сторінці Єви в Instagram фоловери влаштували справжнє свято лайків і приємних коментарів, що стосуються як зовнішнього вигляду зірки, так і її бездоганної сукні. Вони продовжують сипатися досі. Втім, як і фото Єви в різних ракурсах, якими вона постачає фоловерів.

До речі, наряд Єві так запав в душу, що вона не втрималася від емоцій. "Це однозначно один з моїх улюблених луків! Це так весело... Колір... Стиль... все!..", – написала Лонгорія під одним із фото.