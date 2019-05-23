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Опасна, и это прекрасно: Винни Харлоу блистает в Каннах в "голом" платье с крокодилом


Девушка покорила Канны провокационным нарядом

Винни Харлоу, которая регулярно радует поклонников горячими постами, жаркими снимками и новостями, не осталась в стороне и от 72-го Каннского кинофестиваля. Для красной дорожки 26-летняя модель выбрала наряд в своем стиле: откровенный, провокационный и стильный. Девушка примерила длинное "голое" платье Ralph & Russo.

Канадская модель выбрала роскошное платье Ralph & Russo (фото: instagram.com/makeupvincent, instagram.com/winnieharlow/) 

Состоящее сплошь из прозрачного материала, спереди и сзади роскошное платье украсила вышивка в форме крокодила из блестящей зеленой "чешуи", а также белых и черных жемчужных бусин. На талии Винни красовался широкий пояс из крокодиловой кожи, а сзади тянулся длинный шлейф. Дополнили наряд босоножки на высоких шпильках, утонченные серьги с бриллиантами Boucheron, стильная укладка и макияж с акцентом на огромные глаза Харлоу и чувственные губы.

Макияж Винни идеально дополнял роскошное платье (фото: instagram.com/makeupvincent)

Такой образ полной мерой продемонстрировал стройность модели, а также ее необыкновенную красоту. Девушка поспешила поделиться кадрами с Канн, подписав их коротко и загадочно: "Не могу насытиться своей любовью, малы", "Винни, посмотри через плечо", "Когда ты в Каннах…". Поклонники не стали задерживаться с восторженными комментариями:

  • Просто великолепна!
  • Этот взгляд! Даа!    
  • Я сражена наповал. Это так красиво!!!!
  • Я просто влюблена
  • Великолепна!
  • Черт, это совершенство
  • Это все!
  • Одна из самых потрясающих женщин на этой земле
  • Эти тени для век и эти ресницы! Абсолютная принцесса, детка
  • Ты выглядишь, как русалочка!
  • Фиолетовый и зеленый выглядят потрясающе вместе!
  • Потрясающе – вау!
  • Ты всегда выглядишь красиво

Винни любит провокационные образы (фото: instagram.com/winnieharlow) 

К слову, это не первый выход модели в Каннах. Она уже показала роскошный наряд от Jean Paul Gaultier. Пышное ярко-красное платье она выбрала для премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Свои фото девушка сопроводила эмоциональной подписью: "Всегда была одержима Каннами... Поэтому возможность пройтись по ковровой дорожке и посетить премьеру фильма Квентина Тарантино – это мечта наяву! Это заставляет меня хотеть заниматься любимым делом снова и действовать!".  

Винни в Каннах в платье от Jean Paul Gaultier (фото: www.instagram.com/jpgaultierofficial, instagram.com/winnieharlow) 

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