Небезпечна, і це чудово: Вінні Харлоу блищить в Каннах в "голій" сукні з крокодилом

Вінні Харлоу, яка регулярно радує шанувальників гарячими постами, жаркими знімками і новинами, не залишилася осторонь і від 72-го Каннського кінофестивалю. Для червоної доріжки 26-річна модель обрала вбрання в своєму стилі: відверте, провокаційне і стильне. Дівчина приміряла довгу "голу" сукню Ralph & Russo.

Канадська модель обрала розкішну сукню Ralph & Russo (фото: instagram.com/makeupvincent, instagram.com/winnieharlow/)

що Складається суцільно з прозорого матеріалу, спереду і ззаду розкішне плаття прикрасила вишивка у формі крокодила з блискучою зеленої "луски", а також білих і чорних намистин перлинних. На талії Вінні красувався широкий пояс з крокодилячої шкіри, а ззаду тягнувся довгий шлейф. Доповнили наряд босоніжки на високих шпильках, витончені сережки з діамантами Boucheron, стильна зачіска і макіяж з акцентом на величезні очі Харлоу і чуттєві губи.

Макіяж Вінні ідеально доповнював розкішну сукню (фото: instagram.com/makeupvincent)

Такий образ повною мірою продемонстрував стрункість моделі, а також її незвичайну красу. Дівчина поспішила поділитися кадрами з Канн, підписавши їх коротко і загадково: "Не можу насититися любов'ю", "Вінні, подивися через плече", "Коли ти в Каннах...". Шанувальники не стали затримуватися з захопленими коментарями:

Просто чудова!

Цей погляд! Таак!

Я убита наповал. Це так красиво!!!!

Я просто закохана

Чудова!

Чорт, це досконалість

Це все!

Одна із самих приголомшливих жінок на цій землі

Ці тіні для повік і ці вії! Абсолютна принцеса, дитинко

Ти виглядаєш, як русалочка!

Фіолетовий і зелений виглядають приголомшливо разом!

Приголомшливо – вау!

Ти завжди виглядаєш красиво

Вінні любить провокаційні образи (фото: instagram.com/winnieharlow)

До речі, це не перший вихід моделі в Каннах. Вона вже показала розкішне вбрання від Jean Paul Gaultier. Пишну яскраво-червону сукню вона вибрала для прем'єри фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Свої фото дівчина доповнила емоційним підписом: "Завжди була одержима Каннами... Тому можливість пройтися по килимовій доріжці і відвідати прем'єру фільму Квентіна Тарантіно – це мрія наяву! Це змушує мене хотіти займатися улюбленою справою знову і діяти!".

Вінні в Каннах у сукні від Jean Paul Gaultier (фото: www.instagram.com/jpgaultierofficial, instagram.com/winnieharlow)