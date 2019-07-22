Оля Полякова восхитила осиной талией в коротком топе и облегающей кожаной юбке

Оля Полякова немного изменила свой стиль. Украинская исполнительница в последнее время все чаще отдает предпочтение ультра короткому мини и экстремально облягающим вещам. Ведь певица действительно может похвастаться в буквальном смысле идеальными формами. 35-летняя певица, мать двоих дочек выглядит потрясающе. А ее недавние образы в очередной раз подтверждают это.

Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Полякова опубликовала короткое видео, на котором продемонстрировала во всей красе свой новый эффектный образ.

Певица позирует в кожаной юбке-карандаш, которая выгодно подчеркнула осиную талию исполнительницы. Образ дополняет короткий серебристый топ с длинными рукавами. Кстати, Полякова удачно скомбинировала вещи от двух украинских брендов - Andre TAN и Anna Bublik.

Стильный выход довершают черные туфли на шпильке с открытым носком, декорированные белыми жемчужинами. Белокурые волосы Поляковой, как обычно, распущены и идеально ровно выглажены. Мейкап сделан с акцентом на розовые губки и жирные черные стрелки на глазах.

Полякова сняла на видео свое отражение в зеркале. Певица решила немного покрасоваться для поклонников. Соответствующее видео было опубликовано на twitter-страничке MyGlamWish.

Видео: twitter.com/glam_wish

Скриншот видео: instagram.com/polyakovamusic

Также предлагаем взглянуть на парочку недавних эффектных образов Поляковой, в которых она подчеркнула свою фигуру.

К примеру, отдельного внимания заслуживает образ певицы в сиреневых латексных штанах и облягающем золотом топе. В таком образе Полякова появилась на съемках нового сезона шоу Х-Фактор на телеканале "СТБ". Кстати, подготовительные съемки кастингов нового сезона уже завершились. Программа выйдет на экраны осенью.

Оля Полякова в латексных штанах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Еще один эффектный образ - в оранжевой лаковой мини-юбке и черном, таком же лаковом топе.

Кстати, этот образ стал один из "скандальных". Не так давно Полякова предложила своим поклонникам сравнить ее образ с образом всемирно известной светской львицы Ким Кардашьян. Украинская исполнительница опубликовала фото Кардашьян, на котором она позирует в оранжевой юбке и водолазке. Однако такое сравнение оценили не все поклонники Поляковой. Некоторые отметили, что оно некорректно.

Оля Полякова в оранжевой мини-юбке (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее Оля Полякова в бикини произвела фурор "морским" фото. Певица поразила поклонников стальным прессом.

Также Дочь Поляковой покорила ультратрендовым образом в коротком топе. Поклонники Маши отметили, что она точно пошла в маму!